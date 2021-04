El entrenador del Sporting, David Gallego, aseguró que el objetivo de este fin de semana "no es resetear", sino "romper esa dinámica y conseguir los tres puntos" en el partido frente al Zaragoza.

Borrón y cuenta nueva. El objetivo no es resetear, es volver a competir. Estamos ilusionados en romper esa dinámica y conseguir tres puntos. Tenemos Zaragoza entre ceja y ceja. Teníamos una ilusión tremenda En el derbi sabiendo que es un partido especial, por poder brindar una victoria a la afición. Los primeros días fueron muy duros. Tuvimos que animarlos y hacerles ver que esto no para. Nos queda algo por lo que luchar muy bonito. Estamos cerca y queremos luchar por conseguirlo. Tenemos capacidad de sobreponernos a palos como los del otro día.

Partido pronto. Hubiera preferido tener más días para trabajar con más tranquilidad y repartir mejor las cargas. Un partido que quiere competir cada semana tiene que saber hacer borrón y cuenta nueva, por muy duras que hayan sido las derrotas anteriores. Tenemos un bloque de jugadores jóvenes y las derrotas les generan cierto desánimo. Pero el equipo ha llegado bien y mañana estamos preparadísimos para volver a competir.

Dudas. Hubo cierto pesimismo y desánimo por perder un partido en el que estábamos ilusionados y queríamos dar ese regalo a la afición. Pero nada más. Dudas cero en lo que estamos haciendo y lo que queda. Este equipo cree y está convencidísimo en lo que es nuestro ADN. Estamos convencidísimos de que estamos cerca de conseguir algo y vamos a luchar por ello a muerte. La confianza es máxima. El equipo está muy confiado, porque hemos competido todos los partidos. Ahora está saliendo cruz, pero el equipo está muy confiado, no tiene ninguna duda. No va a perder su forma de jugar, su estilo y su juego. Solo el Girona venció de los equipos de arriba, para que veamos la dificultad de conseguir un punto. El equipo está convencido, ilusionado, ha cogido un partido y no lo va a dejar hasta final de temporada, gane o pierda.

Campuzano. Está lesionado, pendiente de evolución continua, a ver cada semana como va. A nivel emocional no está pasando su mejor momento. Un jugador siempre quiere estar disponible 100% para ayudar a su equipo, y él no está pudiendo ejercer su profesión. A medida que vayan pasando los días y se vaya encontrando mejor, no tengo ninguna duda, y conociendo su personalidad, de que va a volver a estar bien emocionalmente.

Falta de chispa de Manu García. Son circunstancias y momentos puntuales. Es el mismo jugador. Tiene mucho potencial y nos puede dar muchísimo. Pero hay que valorar la dificultad de la categoría, que son partidos muy igualados y sabemos que esto funciona así. Cuando hay derrotas prevalece mucho más lo negativo. Nosotros lo vemos desde un prisma más profundo. Cuando el marcador no nos es favorable, con menos espacios tenemos más dificultad para generar juego. Pero no han sido partidos diferentes a otros en los que obtuvimos mejores resultados.

Objetivo. El partido del otro día era un partido importantísimo a nivel clasificatorio y porque lo que significaba ganar un derbi. Pero no podemos pararnos aquí, lo que nos ocupa es competir y ganar cada semana.

Jugadores de banda. Hemos jugado con extremos y con gente por dentro. Analizamos el nivel que vemos en el día a día y, sobre todo el rival. Tenemos que tomar decisiones, para eso nos pagan. Reflexionamos muchísimo. Tenemos varios perfiles, esa es la riqueza de este equipo.

Último tramo liguero. Quedan siete partidos y estamos metidos en promoción y con un colchón de cuatro puntos. Me acojo a esto. Y más viendo cómo compite el equipo. No hicimos menos méritos que ningún rival. Estamos a dos puntos del cuarto clasificado y nuestro objetivo es ganar al Zaragoza y ponernos cuartos.

Afición. Están disgustados por no haber ganado el derbi, como nosotros. Pero valoran mucho lo que esta haciendo el equipo y se sienten identificados con los valores de este equipo, y eso es lo más importante.

Ansiedad por ganar. Lo que ha pasado antes no vale para absolutamente nada. Tenemos que estar muy metidos a nivel emocional, con nuestra idea de juego. Tenemos que intentar competir, pensar que nos puede hacer el Zaragoza y reducir su potencial y hacerle daño.

Mariño. Es un portero de mucho nivel, que transmite mucha seguridad. El equipo tiene esa confianza. Tenerlo en la portería es tener a uno de los mejores porteros, así que no podemos tener más confianza. No me preocupa en absoluto, está al 100%, son cuestiones puntuales. Transmite una seguridad total.

Jugadores del filial. Si el chico tiene potencial, lo tiene en cualquier categoría. Los chicos que tienen ficha B tienen una suerte tremenda, porque lo que necesitan es jugar cada semana. Es más fácil contar con ellos si participan cada semana. Es importante que puedan jugar con el filial, porque lo ayuda y porque gana ritmo de competición. Ellos lo entienden perfectamente, no es un castigo ni un paso atrás, es una suerte coger ese ritmo de competición para que puedan estar más cerca de ser utilizados. Es agua bendita y así lo seguiremos haciendo.

Zaragoza. Es un equipo que está haciendo unos números espectaculares con el nuevo entrenador. A nivel de juego ofensivo, talento y juego asociativo tienen un nivel muy muy bueno. Está pensado para atacar y me quito el sombrero, porque no es muy común en esta categoría. Tenemos que estar defensivamente al detalle porque tienen mucha artillería, gol y uno contra uno. Son muy talentosos y verticales. De once jugadores del campo, nueve son muy ofensivos. Tenemos que estar atentos, concentrados y hacerles un partido muy incómodo.

Superliga. No me toca hablar de eso, son hipótesis y no pierdo el tiempo en ello. Bastante tengo con trabajar en mi equipo y la faena que tengo aquí dentro.