David Gallego: “Estamos como una moto a nivel emocional”

“El equipo, a nivel emocional, está como una moto”. Así lo enfatizó el entrenador del Sporting, David Gallego, tras el partido de ayer en La Romareda. “Lo más importante es estar tranquilos porque este equipo cree, no va a tener dudas y daremos lo máximo por competir cada semana”, explicitó el preparador rojiblanco, “más que con el punto, me quedo con la sensación que ha transmitido el equipo de que sabe cuál es el camino”. Sobre todo, porque Gallego no ocultó que “era importante romper la dinámica de resultados negativos”, tras encadenar por primera vez en el curso tres derrotas consecutivas.

“Era una prueba para demostrarnos que emocionalmente estábamos a tope después de tres derrotas en las que habíamos merecido más”, explicó Gallego, que alabó el “nivel de atención y concentración en defensa”. “Faltó la efectividad en el área contraria, pero a veces la tienes y a veces no”, remató, “jugando estos partidos es difícil que no caiga de tu lado, hicimos un partido muy completo y la sensación es buenísima”.

“Aún sin ganar, los resultados te dicen mucho. Y hemos dado un paso adelante tremendo”, ensalzó Gallego, “hemos hecho muchas cosas bien y estuvimos más cerca del gol que ellos”.

De cara a lo que queda, Gallego quiso dejar claro que “nos sobra gasolina física, estamos francamente bien”. Y alabó el buen hacer del equipo. “Tengo cero dudas de este equipo, su compromiso y su ADN. Sigo diciendo que no las tengo ni las tendré de aquí a final de temporada, porque llevan esos valores al límite durante la semana”, aseveró.

Gallego aseguró que, aunque “estaré pendiente de los resultados” de la jornada, “me centro en mi equipo y en lo que puedo hacer para mejorarlo”, con lo que “ya solo pienso en poder ganar al Leganés”. Respecto a Víctor Campuzano, tras confirmarse ayer la rotura en su bíceps femoral, aseguró que “soy optimista y confío en tenerlo cuanto antes”.