El Sporting no retomará los entrenamientos de sus categorías inferiores esta temporada

El Sporting no retomará los entrenamientos de sus categorías inferiores en la Escuela de Fútbol de Mareo hasta la próxima campaña. Así lo anunció esta noche el club en un documento enviado a las familias en el que justifican su decisión en base a las determinaciones del equipo médico del club.

"Dadas las excepcionales circunstancias provocadas por el coronavirus que acontecen, no solo en Asturias sino en España y en Europa nos vemos en la obligación de mantener la suspensión temporal de las actividades deportivas de todos aquellos equipos de las categorías inferiores del Real Sporting de Gijón que no tengan competición oficial no amistosa mientras no se aprecie una mejora epidemiológica en los datos reportados por el Gobierno de Asturias, habiendo aumentado el nivel de inmunización de la sociedad asturiana por las campañas de vacunación y hasta que no se consiga la denominada inmunidad de rebaño", recoge el documento.

"Como médicos debemos de preservar la salud por encima del rendimiento y de la competición", remarca el texto firmado por Antonio Maestro, Gonzalo Revuelta y Juan Cachero, "evitando la posibilidad de contagio colectivo y además evitar la transmisión de la enfermedad a toda la región ya que muchos de nuestros niños pertenecen a concejos diferentes con el riesgo potencial que ello conlleva para la diseminación incontrolada de la enfermedad".

El comunicado remarca que "sería insolidario permitir que ellos entrenasen para mejorar sus condiciones como futbolistas poniendo en riesgo no solo su salud sino la salud de la comunidad", zanjando que "estamos a favor de iniciar los entrenamientos en verano, con tiempo suficiente para realizar los reconocimientos médicos previos".