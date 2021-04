La polémica por la suspensión de la actividad en la cantera del Sporting ha llegado ya a Oviedo. El presidente del club azul, Jorge Menéndez Vallina, aseguró esta tarde que "no existe" colaboración alguna entre ambos clubes. Las palabras del dirigente oviedista vienen a responder a las declaraciones esta mañana del consejero del club rojiblanco Fernando Losada, en las que aseguraba que "hay un pacto de respeto y caballerosidad para comunicar cuando existe algún contacto. Somos los clubs más representativos de la región, donde muchos niños quieren jugar para llegar al fútbol profesional y hemos acordado que haya un contacto fluido entre las secretarías técnicas y los responsables de las categorías inferiores. Nos aseguran que si alguien llama, nos informarán".

Vallina asegura ahora que "si alguien de nuestra casa ha hablado con ellos de algo dudo que sea algo más que fijar el horario de algún partido. Y no es elegante por parte de Fernando Losada usar esas conversaciones para escenificar esa falsa colaboración que no existe".

Estas declaraciones llegan después de que LA NUEVA ESPAÑA publicara que desde el entorno de algunos jugadores de la cantera de Mareo se habría picado ya a la puerta del club azul para poder incorporarse al Oviedo ante la falta de actividad en Mareo. "No los necesitamos", aseguró Vallina, "y en caso de que necesitáramos a alguno a mi no me temblaría el pulso en traerle. Aún recuerdo cuando hace años ellos decían que a ellos 'se les ofrecían nuestros chicos'", remarca el presidente oviedista.

Vallina también recordó las palabras pronunciadas por Arturo Elias: "me dijo: 'presi, por cada uno de los nuestros que se lleven te doy permiso para que te traigas a cuatro de los suyos'". Igualmente, el dirigente azul sacó pecho remarcando que "les hemos ganado los últimos derbis con chicos de nuestra casa en el primer equipo y esa es la línea a seguir. Aunque cometamos errores".