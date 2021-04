El Sporting se ejercitó esta mañana en Mareo con las novedades de Marc Valiente y Cumic, que se sumaron al grupo tras sus ausencias en el ensayo de ayer. Pablo Pérez, sin embargo, se ejercitó al margen y realizó trabajo preventivo en el gimnasio mientras que Víctor Campuzano continúa con el proceso de recuperación de la rotura en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Guille Rosas analizó la situación del equipo al término del entrenamiento, subrayando la ilusión por repetir esta temporada una hazaña similar a la del último ascenso.

Vestuario. "Dentro del vestuario estamos bien. Tuvimos tres derrotas que merma un poco, pero el equipo siempre hizo lo mismo, siempre compitió igual. Sabemos a lo que jugamos, lo que hacemos y no hay ningún problema".

Presión por los resultados. "Conseguimos un punto muy valioso en Zaragoza por las circunstancias que eran. David incide en que sigamos igual, en que trabajemos igual. Tuvimos una pequeña época mala, pero el equipo está rindiendo bien".

Seis finales. "No hay rival fácil. Todos nos jugamos algo. No nos fijamos mucho en el calendario, vamos partido a partido. Ahora toca el Leganés y luego, lo que venga".

Estado físico. "Me encuentro bien. Fueron semanas duras y gracias a los médicos pude aguantar muy bien en Zaragoza. Todos los rivales son difíciles y no me quedaría con ninguno".

Partidos importantes. "Todos los futbolistas queremos jugar los partidos más importantes. SI el entrenador decide ponerme, yo a disposición. Son partidos bonitos, son seis finales y los afrontamos con muchas ganas".

Leganés. "Arriba tiene mucha dinamita y atrás, futbolistas con mucha experiencia. Va a ser un partido parecido al que vimos en El Molinón. Costará mucho llegar al área. Estamos bien, en Zaragoza conseguimos una portería a cero valiosa y esperamos que en Leganés se repita".

Ascenso de los guajes. "Aquel final de temporada fue muy agónico, el Sporting iba tercero, todo estaba muy apretado. Ojalá se repita y podamos celebrar un ascenso".

Un ojo en los rivales. "Estás pendiente en los resultados, pero eso también te hace dudar y no tiene que ser así. Tenemos que estar pendientes de lo que suceda en Leganés. El resto no depende de nosotros".

Cero dudas. "La gente siempre estuvo con nosotros y ahora no nos va a dejar. EL equipo aunque pierda siempre da la cara. En el vestuario nunca hubo ninguna duda y espero que siga así".

Butarque, primera final. "Lo vemos como un partido más, pero tiene una trascendencia muy grande. Hay que conseguir los tres puntos".

Depender de uno mismo. "Es muy importante, porque no tienes que fijarte en otros rivales. En ese sentido tenemos que estar confiados en que vamos a seguir peleando y dándolo todo".

Experiencia y juventud. "Te ayuda la experiencia en esta fase, pero los jóvenes tenemos unas ganas increíbles de hacerlo bien. Se mezcla todo, va unido y eso nos lleva a pensar en el Leganés e ir a por los tres puntos".