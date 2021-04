El Sporting volvió ayer a los entrenamientos para preparar el encuentro del domingo, cuando tendrá que visitar Butarque para enfrentarse al Leganés con el objetivo de mantener su puesto de play-off y acercarse en la tabla a los madrileños, que aventajan en cuatro puntos a los sportinguistas.

La novedad en la vuelta a Mareo fue la presencia de Berto. El atacante del filial no había podido ejercitarse en las últimas semanas, aquejado de una lesión que también le impidió participar en los trascendentales encuentros del Sporting B. El delantero avilesino volvió ayer a pisar el césped y lo hizo, además, formando parte de la sesión del primer equipo.

No así Marc Valiente, que tras realizar parte de la sesión junto a sus compañeros se retiró para hacer trabajo preventivo en el vestuario. Cabe destacar que el central ya tuvo que entrenarse al margen la semana pasada, antes del encuentro frente al Zaragoza. Un partido en el que, además, no fue titular, en favor de Borja López. Aunque a priori no parece ser duda para el partido de Butarque todo dependerá de cómo evolucione durante la semana.

Tampoco pudieron estar presente en la sesión el serbio Nikola Cumic, que no se entrenó por motivos personales, ni Víctor Campuzano, que sigue recuperándose de la rotura en el bíceps femoral que sufrió en el derbi asturiano.