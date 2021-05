El Sporting necesita acelerar

Al Sporting le vale hacer lo mismo que el Rayo Vallecano esta jornada para mantener la plaza de promoción, pero la victoria de ayer del Girona le hace caer del quinto al sexto puesto y pone en peligro, por primera vez en mucho tiempo, su presencia en el play-off. Metido entre los seis primeros desde la jornada inicial, el equipo de Gallego empieza a sentir la presión de las consecuencias de encadenar cuatro partidos sin triunfos. La visita de esta tarde al Leganés obliga a empezar a apretar el pie en el acelerador para no dejar escapar el premio a una campaña prometedora.

El empate en Zaragoza se asumió como un punto de partida para ver resurgir al Sporting de las “cero dudas” en el vestuario, como se ha esforzado en recordar David Gallego durante los últimos días, y también varios de los componentes del vestuario. Los rojiblancos se encontraron con la victoria del Girona ante el Tenerife (1-0) en Montilivi en pleno viaje en chárter a la capital de España para jugar esta tarde en Butarque. La necesidad de puntuar cobra más sentido.

El Girona se ha colocado, por el momento, quinto, con 58 puntos, uno por encima del Sporting. Los rojiblancos están sextos con idéntica cifra que el Rayo Vallecano, que no entrará en juego hasta mañana. Un detalle que hace que los gijoneses vayan a cerrar el día manteniendo su sitio en la zona de promoción, pero solo la victoria le haría despejar la incertidumbre de si finalmente perderá o no su sitio entre los seis primeros. Si los de Gallego ganan, seguirán en play-off. Si no, habrá que esperar.

El Rayo Vallecano, por su parte, visitará mañana al Sabadell (18.00 horas), equipo que está en plena pelea por evitar el descenso. En el octavo puesto se mantiene a la expectativa la Ponferradina, aunque sin opciones de dar caza a la sexta plaza en esta jornada. Los bercianos suman 53 puntos y serán los últimos en entrar en juego en el día de hoy. Será en el partido que les mida a la Unión Deportiva Las Palmas, en el Estadio Gran Canaria (20.30 horas). Un triunfo visitante apretaría mucho más todo en la zona alta de la clasificación y añadiría candidatos a las disputadas quinta y sexta plaza.

El Sporting viajó a Leganés con la idea de intentar aislarse de cualquier efecto que pudiera tener el resultado que se diera en Montilivi en el día de ayer. David Gallego se mostró tajante esta semana al ser preguntado por la progresión que estaba experimentando el Girona y si veía a los catalanes como la principal amenaza para la zona de promoción. “Ni me ocupa, ni me preocupa”, subrayó el preparador del conjunto gijonés.

La dinámica de este intenso final de temporada parece ir añadiendo ingredientes al encuentro que espera a los rojiblancos dentro de quince días. Después del choque de esta tarde en Butarque, el Sporting recibirá al Lugo y después tendrá que ir a Montilivi. No hay duda de que en ese partido habrá algo más que tres puntos en juego para que la promoción continúe siendo territorio rojiblanco.