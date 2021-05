Mismo equipo, mismos protagonistas para que el Sporting pueda reencontrarse con la victoria. Los rojiblancos saltarán esta tarde a Butarque con el mismo once visto la pasada jornada, durante la igualada conseguida ante el Zaragoza en La Romareda. David Gallego apuesta así por la continuidad en un partido en el que los rojiblancos aspiran a sumar tres puntos que aseguren continuar una jornada más en la zona de play-off. El conjunto gijonés ha caído al sexto puesto después de que ayer ganara el Girona, dueño de la quinta plaza a la espera de cómo se complete la jornada. De no ganar, el Sporting permanecerá pendiente de lo que haga mañana el Rayo, que tiene sus mismos puntos, para saber si pierde o no su sitio en la zona play-off.

El once del Sporting ante el Leganés es el formado por: Mariño; Guille Rosas, Babin, Borja López, Saúl García; Javi Fuego, Gragera; Nacho Méndez, Manu García, Aitor; Djurdjevic. En el banquillo estarán Christian Joel, Bogdan, Valiente, Pablo García, Cristian Salvador, Pedro Díaz, Carmona, Cumic, Gaspar y Pablo Pérez.