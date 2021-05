Losada, consejero del Sporting: "No entendemos por qué hay público en unos campos y en El Molinón no"

A cinco jornadas del final. “Estamos donde queríamos estar. Estamos desde el principio peleando por el objetivo que todos sabemos, el de estar arriba, el de subir. Toca seguir trabajando como se ha hecho durante toda la temporada. No hemos de estar ahí arriba durante toda la temporada y lo que no puede venir ahora son las dudas por unos resultados que no son los que estábamos consiguiendo. Todos los equipos han pasado sus baches, nosotros ya hemos pasado el nuestro”.

Mucho optimismo. “Hay que seguir peleando a tope y sería una victoria que seguro nos vendría muy bien e intentaremos. Estamos contentos por la marcha del equipo. Es el momento de estar más unidos que nunca. Que la plantilla y el cuerpo técnico siga trabajando hasta ahora, que la afición, aunque no estemos cerca la sintamos como si lo estuviese. Máximo optimismo”.

La ministra dice que no habrá público. “A nosotros nos gustaría. Sería un momento excepcional para recibir el respaldo de nuestra afición. Los clubes, e incluso los sportinguistas, nos hacemos unas preguntas de por qué público sí en algunos partidos de fútbol no profesionales; por qué sí público en algunas actividades culturales o recrecativas y no en el campo de El Molinón, que es el escenario más grande en Asturias para recibir público, con un protocolo que ha trabajado muchísimo la incorporación de nuestros abonados al campo y que todos estamos pues con expectativa de poder cumplirlo y que podamos tener gente animándonos”.

Dudas en Sanidad. “Las dudas del Ministerio de Sanidad, que lógicamente respetamos, entiendo que sean para ellos razonables pero entiendo que también es razonable que las medidas sean iguales para todos. El planteamiento es, esperemos que si no es la semana que viene, la próxima, más tarde o más temprano, puedan acabar acompañándonos los sportinguistas”.

Esperanza en acabar la temporada con público. “No tenemos información sobre ese tema. Llevamos trabajando todo el año muy duro para que cuanto antes podamos incorporar a nuestra gente a acompañar al equipo en El Molinón. Y seguimos trabajando en esa idea. Pensábamos que lo teníamos muy cerca y se nos ha retrasado en varias ocasiones. Se nos vuelve a retrasar pero sería justo y lógico que más pronto que tarde nos acompañaran”.

Ampliar oferta en El Molinón. “Entendemos que El Molinón es un espacio no sólo para los domingos. Las inversiones y las apuestas que hemos hecho durante estos años van en esa línea. Debemos sacarle más rendimiento como hacen otros equipos. La iniciativa de crear un “escape room” es muy novedosa, única en España, y en eso nos tenemos que posicionar, en que la gente que venga a El Molinón, sea futbolera o no, tenga opciones de ocio para hacer. Más que nunca ahora”.

Nueva oferta hostelera en la esquina noroeste. “Es una idea más como otras que tenemos. EL club no para de trabajar en esas ideas y luego hay que armonizarlas con las posibilidades económicas que tiene. Seguimos pensando en que El Molinón lo tenemos que dotar de más experiencias y de que tiene que ser un sitio en el que la gente se sienta acogida”.

Negociación con los fijos discontinuos. “Es una negociación a dos partes. Se está trabajando en ello con muy buena voluntad por ambas partes”.

Mensaje si no hay ascenso. “El año que viene será el año que viene. Nosotros confiamos en el ascenso y en acabar arriba. Llevamos toda la temporada arriba, peleando por lo máximo”.

La Liga y el play-off con público. “No tenemos información sobre ese tema (público en los play-off). Todos esperamos que venga el público a los estadios cuanto antes. Esperamos buenas noticias. La Ministra, por lo que tengo entendido, dice que tiene dudas. Esperamos solventarle las dudas.

Valoración del descenso del Sporting B. “Todavía no lo hemos valorado”.