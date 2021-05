El Gobierno no ve “aconsejable” la vuelta del público e indigna a LaLiga: el fútbol profesional seguirán sin públicos en las gradas

Una de las razones que esgrimió Darias para oponerse al regreso del público a los estadios fue la desigual situación en la que están los diferentes territorios de España: “La situación de la pandemia es desigual en nuestro país, estamos comenzando un lento descenso que esperemos que se consolide y algunas comunidades autónomas tienen una incidencia por debajo de 70 y otras están próximas a 400 o por encima de 500. Una medida así (el regreso del público) no creo que fuera lo más aconsejable”.

LaLiga no tardó en responder a las palabras de Carolina Darias y calificó su decisión de “discriminatoria e incoherente”. La patronal del fútbol español había solicitado la vuelta de los aficionados dependiendo de “la situación sanitaria de cada comunidad autónoma, relegando sobre ellas la decisión final y respetando todas las medidas oportunas, al igual que está ocurriendo hasta el momento con diversos espectáculos deportivos y de cualquier otra índole”.

Argumentan también, en un comunicado hecho público a raíz de las palabras de Darias, que “la solicitud de la vuelta del público a los estadios ha sido aprobada por unanimidad por la comisión delegada de LaLiga, compuesta por 14 de los 42 clubes que la forman, incluso teniendo en cuenta y siendo conscientes de que habría clubes que podrían no tener público, si así lo requiriese su comunidad autónoma”. Los clubes “consideran que esta situación no afecta a la integridad de la competición”.

Entre las entidades que mostraron su descontento por esta decisión estuvo el Sporting, en boca de su consejero Fernando Losada: “Los clubes, e incluso los sportinguistas, nos preguntamos por qué público sí en algunos partidos de fútbol no profesionales; por qué sí en algunas actividades culturales o recreativas y no en El Molinón, que es el escenario más grande en Asturias para recibir público”. Losada también reconoció que fue un palo escuchar estas palabras de la ministra de Sanidad: “Pensábamos que lo teníamos muy cerca y se nos ha retrasado en varias ocasiones, y ahora se nos vuelve a retrasar”. En cuanto a la posibilidad de que, en caso de clasificarse, el público pueda asistir a los play-off de ascenso, dijo no tener información: “La Ministra dice que tiene dudas. Esperamos solventarle las dudas”, señaló. El Oviedo, por su parte, no se pronunció al respecto.

Lo más sorprendente de las palabras de Darias es que se contradicen en parte con las que pronunció el viernes el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, quien sí que dejó abierta la puerta al regreso del público: “Veo con esperanza la vuelta del público pero no de forma inmediata, no la semana que viene porque seguimos en estado de alarma y hay que valorar partido a partido”.

El fútbol busca el apoyo del baloncesto para presionar

LaLiga emplazó ayer a la ACB a una reunión para tomar una postura común después de que la ministra de Sanidad se mostrara reticente a permitir el regreso del público en los espectáculos de deporte profesional. La patronal del fútbol pidió convocar “de forma urgente una reunión con la liga profesional de baloncesto, la ACB, que es la otra gran perjudicada por esta medida que consideramos discriminatoria e incoherente”. La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), organizadora de la principal competición de este deporte en España, no se pronunció ayer al respecto.

En total, son 42 los clubes de fútbol afectados por este cierre y 19 los de baloncesto. El deporte amateur, por su parte, sí que ha vivido ya una mayor apertura en cuanto al regreso del público.