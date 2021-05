“El Sporting es un rival temible a doble partido; ojo si acaba en play-off”

“Nos jugamos muchísimo. Muchas de nuestras opciones de mantenernos pasan por este partido”. Roberto Canella resume así la situación a la que se enfrenta el Lugo en su visita a El Molinón, partido en el que el exrojiblanco no podrá participar. “Me lesioné por forzar para estar ante el Zaragoza y puede que no me recupere hasta la última jornada”, explica el de Pola de Laviana, con la mala suerte añadida de que acaba contrato en junio y estaba a cinco partidos de la renovación automática. Aparca el futuro y se centra en un encuentro en el que, pese a ser una de las bajas confirmadas, acompañará al equipo en El Molinón. Se le hará igualmente extraño estar en la grada animando al rival de su Sporting.

Cambio de entrenador. “El equipo está muy motivado con la llegada de Rubén (Albes), hemos vuelto a competir. Ha sido una segunda vuelta difícil para nosotros después de una primera parte del campeonato muy buena en la que el equipo siempre estuvo en mitad de tabla. Dimos un bajón considerable, no estuvimos bien y ahí fue cuando llegaron los cambios de entrenadores (Rubén Albes es el cuarto esta campaña). Llevamos quince partidos sin ganar y estamos pasando momentos difíciles porque te ves en descenso, abajo. Y personalmente, con la lesión, todo se ha puesto un poco más complicado”.

Reacción en El Molinón. “Veo al Lugo con fuerza para sacar esto adelante y sumar los tres puntos. Es una situación rara, porque el Sporting también se juega mucho, en este caso por seguir en play-off. De todas formas, en mi opinión jugarse un descenso es mucho más relevante que hacerlo por entrar en play-off. Hay que demostrarlo. Tenemos que ir a intentar ganar, a por el partido, si queremos sacar algo positivo. Todo siendo conscientes del potencial de ellos. El Sporting está haciendo una temporada casi perfecta”.

Ve a los rojiblancos fuertes. “El Sporting lleva cinco jornadas sin ganar, sí, pero es que nosotros quince. Sé que el Sporting viene también de empatar, pero tras un buen partido ante el Leganés. En nuestro caso, creo que merecimos los tres puntos ante el Zaragoza, no merecíamos lo que pasó al final. El del lunes va a ser un partido complicado para los dos. Quieren seguir ahí y nosotros intentar salir de abajo. Tenemos muchas ganas, jugadores muy rápidos en banda y fuertes en ataque. No merecemos estar en esta situación. Hay muy buena plantilla”.

Fe en Mareo. “Si te digo la verdad, los canteranos me han sorprendido para muy bien. Pensé que el equipo podía llegar al final con opciones de ascender, porque sé también el potencial que hay en la cantera, pero es que están haciendo una temporada buenísima. Pedro, Guille, Bogdan, Gaspar… Cualquiera tiene nivel muy bueno para jugar con el Sporting. Y si les sumas a Nacho Méndez, Manu García, Javi Fuego… Tiene un equipo muy serio para poder subir a Primera a pesar de la juventud. Siempre que salen jóvenes demuestran que pueden competir contra cualquiera. Pienso que si terminan en play-off tienen muchas opciones de subir”.

Play-off, buen escenario. “No sé si decir que el Sporting es favorito si finalmente disputa el play-off, porque también me gusta mucho el Almería, pero sí diría que como se meta, ojo. Hablo como un aficionado más, por cómo se ve desde fuera. Hay un equipo muy bien trabajado, se está demostrando jornada a jornada. No reciben goles o es muy complicado hacérselos. Eso, de cara a un hipotético play-off, es la vida”.

Vuelta a casa sin público. “Me hubiese encantado ver El Molinón con gente, pero también hay que pensar que de, suceder así, el Sporting tendría más opciones de ganar. No quiero darles ventaja. Sé lo importante que es la afición y más estando como está el equipo. Prefiero que no haya público dadas las circunstancias”.

Su futuro. “No me planteo nada ahora mismo. Siempre fui de los que les gusta hablar de estas cosas al final de temporada. Fútbol me queda todavía. Me encontré muy bien durante el año, estuve a buen nivel y eso es lo importante. Queda cuerda para rato”.

Mensajes de excompañeros. “Me escribo con muchos y más en una semana como ésta. Tengo un grupo de Whatsapp con Pablo Pérez, auxiliares, médicos, fisios... Otro con Jony y Nacho Cases... A ver qué pasa el lunes. Tenemos que ganar”.