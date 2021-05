Diego Mariño afronta los últimos cinco partidos de Liga regular con las ganas y ambición de quien sabe que se está jugando el todo por el todo: poner el broche de oro a la temporada clasificándose para el play-off o echar a perder el trabajo de todo el curso en la recta final del curso.

Cómo afrontan el partido. Con muchas ganas y ambición, sabiendo y siendo conscientes de la enorme importancia del partido. Son tres puntos muy importantes. El rival no viene en su mejor momento, y eso nunca sabemos si es bueno o malo. Tenemos que aprovecharnos de las dudas que tengan y centrarnos en lo nuestro. Llevamos cinco jornadas sin conseguir los tres puntos y volver a la senda de la victoria sería importante.

Importancia solidez defensiva. Es muy importante para nosotros, no solo ahora, sino toda la temporada. Cuando estamos bien defensivamente, fuertes, sin conceder, casi siempre hemos ganado o estuvimos cerca de hacerlo. Cuando somos fiables atrás crecemos mucho como equipo y conseguimos que sea más fácil crear ocasiones. Es una de las tónicas que nos han llevado a esta situación y así tiene que seguir siendo.

¿Preocupa la falta de gol? No, porque en casi todos los partidos tenemos ocasiones claras. Hubo momentos que con media ocasión nos llegaba para meter gol. Ahora está costando más, pero tiene que volver a entrar, es cuestión de tiempo. Si seguimos con esa dinámica de tener ocasiones, el gol llegará.

¿Cómo se encuentra? Igual que siempre, con el mismo estado de ánimo, seguridad y tranquilidad. Incluso con más ganas. Son los cinco partidos más importantes de la temporada para nosotros, es donde se va a decidir todo. Llego con mucha ilusión, ganas, conscientes de lo que nos jugamos, motivados. Llevamos todo el año peleando, haciendo las cosas muy bien y no se nos puede escapar ahora. Este equipo ha trabajo mucho y se merece tener un final de Liga muy bonito.

Nunca fuera de play-off. Esto es fútbol y claro que se nos puede escapar. Pero creo que el equipo se merece entrar en play-off por toda la trayectoria que llevamos. Pero si en estos cinco partidos no haces méritos para entrar en promoción, no valdrá de nada todo lo de antes. Tenemos que hacer un último esfuerzo, volviendo a nuestra identidad.

Pinchazo de otras temporadas. Son temporadas diferentes. Espero que ese pequeño bache ya lo hayamos pasado y podamos volver a coger una buena línea. Una victoria el lunes nos daría moral y un empujoncito para los últimos partidos. En los dos últimos encuentros hemos recuperado nuestra identidad, siendo un bloque sólido, volviendo a nuestro camino. Las ocasiones las tenemos y no tenemos que volvernos locos, porque los goles van a llegar. Con solidez defensiva y ese acierto pronto volveremos a ganar partidos.

Mensaje vestuario. No tenemos que pensar en cinco partidos, sino solo en el siguiente. Lo más cercano es lo más importante. Vamos a ver qué conseguimos hacer frente al Lugo, pero si ganamos no vamos a estar ya en el play-off y si perdemos no vamos a estar fuera. Ahora es mucho más importante todavía ir partido a partido. No podemos pensar en cinco finales, sino en que si ganamos el lunes estaremos un pasito más cerca. Pero luego quedarán otros cuatro pasos. Ahora mismo solo Lugo, Lugo, Lugo y nada más.

¿Qué rival ve más fuerte? La dinámica del Girona es muy buena y llega en su mejor momento a lo más importante de la temporada. Y las plantillas de Leganés y Rayo son dos plantillones, con jugadores de Primera División que pueden romper los partidos. No me puedo decantar, no sé si es más importante la dinámica o la plantilla.

Girona. Nosotros pensamos en ganar al Lugo por y para nosotros, no pensando en el Girona o en llegar por delante de ellos a Montilivi. Queremos los tres puntos para reafirmar nuestra confianza y confirmar que estamos en una mejoría, que estamos haciendo las cosas bien y que vamos a estar luchando por el play-off hasta el último día. Para estar en play-off tenemos que seguir sumando para no descolgarnos. Si de aquí al final seguramente no estaremos en la promoción. Ojalá lograr el objetivo cuanto antes y llegar a la última jornada con el trabajo hecho, no jugártelo todo en el último día

Jugar de lunes. El día no me gusta, pero el horario sí. Jugar a media tarde es matador. Este es el horario idóneo para jugar al fútbol. Debe ser intrascendente para nosotros, sea cuando sea lo que importante es ganar y llevarnos los tres puntos.

Público en los estadios. Es ambiguo que en Balaídos el Celta B pueda jugar con público y el primer equipo no. Es el mismo campo, mismo deporte. Es incoherente que en unos partidos pueda entrar gente y en otros no. Es una pena no tener gente, a nuestro público, pero es lo que mandan las autoridades y hay que respetarlo. Ojalá pueda cambiar pronto y pueda haber gente en los campos, porque el fútbol necesita de la afición. En un año tan bueno como estamos teniendo, en el que el público podría disfrutar mucho, es una pena que no pueda haber público.