Carmona, ejemplo de capitán

Se trata de un reconocimiento impulsado por el preparador físico de la primera plantilla, Eduardo Domínguez, para incentivar la preparación física de los jugadores. Y Carmona ha sido el primero de todos en lograrlo. El balear es un jugador muy querido dentro del vestuario y, para muestra, las caras de alegría de sus compañeros cuando le otorgaron el reconocimiento. Además, es habitual ver al atacante rojiblanco, en vídeos que él mismo comparte, completar el trabajo físico con tratamientos de presoterapia que se aplica en su domicilio. Una muestra más de su dedicación.

Esta no está siendo una temporada sencilla para Carmona, de 33 años y que finaliza contrato al terminar la presente campaña. El balear suma 22 partidos en lo que va de curso, su segunda cifra más baja desde que llegó al Sporting exceptuando el primer año rojiblanco en Primera en la campaña 2015-16. Unas cifras muy lejanas a las de otras temporadas en las que el balear, por encima de los 35 encuentros, era indiscutible. Además, este curso no ha anotado ningún gol, algo poco habitual en un jugador como Carmona, con llegada y buen disparo. Es la primera vez en catorce temporadas que podría terminar inmaculado en la faceta goleadora. Lo que no varía ni un ápice es su compromiso y dedicación. Muestra de ello, este diploma que recibió de sus compañeros y que refrenda el trabajo que está realizando.