La previa del Sporting-Lugo: Alerta central

Alerta en el centro de la defensa sportinguista para recibir al Lugo (El Molinón, 21.00 horas, Movistar LaLiga). Ante la baja de Marc Valiente por una microrotura de fibras que le tendrá varios encuentros alejado de los terrenos de juego, y con Borja López con cuatro amarillas, a una de la suspensión antes del trascendental encuentro frente al Girona de la próxima semana, David Gallego se verá hoy obligado a completar la lista de convocados con los dos centrales titulares del filial: Pelayo Suárez –habitualmente en dinámica del primer equipo y que ya jugó este año en Segunda– y Álex Zalaya –que debutó en Copa–. Ninguno de los dos estaba ayer en la lista del Sporting B para enfrentarse al Pontevedra.

La baja de Marc Valiente no es la única que tiene Gallego para este importante partido: tampoco podrá contar con Campuzano, con una rotura en el bíceps femoral de su pierna izquierda que pone en jaque su presencia en lo que queda de curso, y Pedro Díaz, que vio la quinta tarjeta amarilla frente al Leganés y cumplirá un partido de sanción. No obstante, el preparador de Suria sí podrá alinear a Guille Rosas, que se entrenó toda la semana al margen de sus compañeros, pero podría estar disponible para hoy, aunque parece complicado que juegue como titular ante la falta de entrenamientos. Así, el once que ponga en liza Gallego podría ser el formado por Mariño; Bogdan, Babin, Borja López y Saúl García en defensa; Javi Fuego y Gragera en el doble pivote; Nacho Méndez, Manu García y Aitor García como enganches; y Uros Djurdjevic en la punta de ataque.

Enfrente estará un Lugo que quiere agarrarse a uno de los pocos trenes que le quedan para seguir creyendo en una permanencia que se antoja cada vez más complicada. En la plantilla gallega estará un exrojiblanco: el centrocampista Xavi Torres, que apunta a salir desde el banquillo. No podrá estar Rober Canella, aquejado de una lesión. El encuentro enfrentará dos trayectorias contrapuestas –unos luchando por el play-off y otros por no descender– que hacen del partido un duelo vital para ambos conjuntos.