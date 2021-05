Gaspar: "Volver a tener público en El Molinón nos daría fuerza"

"Sí que tiene influencia que haya público o no en los campos". No sabe todavía lo que supone jugar con El Molinón lleno de gente, pero Gaspar Campos-Ansó tiene claro que sería un estímulo diferencial para el Sporting el poder hacerlo posible en este apretado final de Liga, en el que los rojiblancos se juegan una plaza en el play-off y optar al retorno a Primera. "Nunca lo he vivido y es increíble el aliento que puede darnos. Nos daría mucha fuerza. Ojalá pueda venir cuanto más gente, mejor", desea el futbolista gijonés, a la espera de que finalmente pueda llevarse a efecto.

En lo que Gaspar evita pronunciarse es en los aspectos que están en manos de las autoridades, como el hecho de que haya comunidades autónomas en las que los equipos puedan recuperar público en sus estadios, y en otras, no. "Es un tema complicado. Yo no decido esas cosas. Sólo puedo decir que ojalá nosotros podamos volver a tener público. Les echamos mucho de menos. Tener su respaldo siempre da cosas buenas", subraya.

El Sporting encara la recta final con el deseo de volver a vivir un ascenso a Primera cinco años después. En la plantilla quedan protagonista de aquello, algo que lleva a jóvenes como Gaspar a recurrir a ellos en una semana en la que el equipo se mide al Girona, el principal rival de los gijoneses en aquella lucha en la que se impuso el equipo de "los Guajes". "Pablo Pérez y Carmona nos han contado la locura que fue todo aquello. A mí aquel día me pilló viendo el partido en una de las pantallas de televisión que se pusieron donde el Ayuntamiento", detalla el canterano sobre la épica última jornada de la campaña 2015-16, con el recordado gol de Caballerro al Girona que dio la llave para ascender.

Gaspar viene de ser protagonista la pasada jornada, siendo el autor de la victoria ante el Lugo, rompiendo así con una racha de mes y medio sin triunfos y un mes sin que el equipo fuera capaz de ver puerta. "Estoy muy contento por volver a tener la oportunidad de entrar en el once y encontrarnos con una victoria importante. En el vestuario estamos tranquilos. Trabajamos bien durante las últimas semanas, pero no habíamos tenido suerte cara al gol", asegura.

En lo personal, el jugador del Sporting suma ya tres tantos en la que está siendo su primera campaña con continuidad en el primer equipo tras su debut, el año pasado, en Vallecas. "Es importante que todos aportemos goles, sobre todo los de arriba. Es complicado conseguirlo. La categoría no es fácil. Suelo intentar llegar al área, sumarme siempre que hay centros. En temporadas anteriores siempre marqué bastantes goles. El año pasado hice cuatro en el filial. Estoy contento con la cifra de este año", señala el gijonés.

Gaspar mira al partido de próximo lunes ante el Girona con ambición. "En esta categoría, y sobre todo al final de temporada, todos los equipos son muy difíciles, tanto los de abajo como los de arriba. El Girona llega en un momento increíble. Todos los partidos cuentan de tres, y debemos tener presente que no por ser el Girona cuenta diez. Queremos ganar siempre", avisa.