Aitor García, jugador del Sporting: "Nadie daba un duro por nosotros"

Lesión. "Me entró un dolor en el adductor. He vuelto con el grupo, las sensaciones son estupendas y estoy disponible para que el míster me dé minutos".

Reñido con el gol. "No es algo que me preocupe, no me voy a obsesionar con el gol. El equipo lo que necesita es trabajo. Es lo que te pide el entrenador. El gol son circunstancias del juego. Lo único que está en mi mano es trabajar".

Vuelta del público. "Para que la afición pueda entrar tiene que estar la comunidad en la fase 1. Ojalá pueda darse y entrar esas cinco mil personas en el estadio. Los necesitamos".

Premio cinco estrellas. "Esto son cosas circuntaciales. No estoy haciendo una temporada de la hostia, la está haciendo el equipo. Este premio se lo merece más el equipo. Este premio y el de marzo y el de febrero y todos los anteriores".

Visita a Girona. "Es el partido más importante, porque es el siguiente. Sabemos la dinámica que trae, que está fuerte, pero esto es fútbol, puede pasar de todo. Vamos allí a sacar los tres puntos".

Ya marcó en Montilivi. "Recuerdo con mucho cariño todos los partidos en los que he marcado. Sé de la rivalidad que hay entre los dos equipos, pero no va más allá del fútbol. Nosotros vamos a por los tres puntos".

Ambiente en el vestuario. "El equipo está muy enchufado, con ganas de que llegue el lunes. Desde que llegamos este año se notaban las ganas y la ilusión. Nadie daba un duro por nosotros, y vamos quintos a cuatro partidos de meternos por el play-off y de luchar por algo que hace tiempo no se vivía en Gijón. El equipo está con las perspectivas por las nubes. Nos merecemos estar ahí".

Seguridad en el grupo. "No tenemos que reivindicarnos, nosotros sabíamos lo que teníamos y que podíamos luchar por lo que estamos luchando. La gente es libre de pensar lo que quiera, nosotros lucharemos por hacer algo bonito".

Rival en racha. "Vienen de una dinámica buena, de cuatro victorias. Con la autoestima alta y con jugadores de categoría superior. Nosotros tenemos nuestras bazas, sabemos a lo que jugamos. Estoy convencido de que vamos a ello, a por los tres puntos".

Pendiente del Rayo. "Veré el fin de semana otros partidos como el del Rayo, pero no porque van séptimos, porque tengo compañeros allí con los que compartí vestuario y a los que me gusta seguir. No sólo el Rayo, también veré a otros equipos. Veo futbol de Segunda, Tercera o Segunda B".