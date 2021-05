El Sporting espera a su referencia ofensiva: Uros quiere volver a ser Djuka

Han cambiado muchas cosas desde que Sporting y Girona se vieran las caras por primer vez esta temporada, en la jornada 3 de competición. Los rojiblancos se han mostrado desde entonces como un conjunto sólido que ha permanecido siempre entre las seis primeras plazas, a pesar de que no llega a este encuentro en lo la mejor dinámica de resultados de la campaña. Los catalanes, en cambio, parecen haber superado fases de titubeos en cuanto a los resultados, entrando con fuerza en la zona de promoción y siendo uno de los equipos que amenaza la presencia gijonesa en los puestos de privilegio. Tantas cosas han variado que Djuka puede no encontrarse con el mismo marcaje de entonces, un pilar de la zaga del Girona y viejo conocido de la afición sportinguista.

Djurdjevic, autor de 21 de los 36 tantos del equipo, es decir, ha hecho el 58% de los goles, firmó ante el conjunto gerundense los dos tantos de la victoria (2-0) en El Molinón y el primero de sus cuatro dobletes esta temporada. Le siguieron los conseguidos ante Las Palmas, Fuenlabrada y Mallorca –y al Logroñés llegó a meterle tres en un mismo partido-. Aquellos tantos al Girona no solo fueron decisivos, también fueron de un belleza plástica digna de los mejores realizados esta campaña. Entre los que más sufrieron a su protagonista está Bernardo Espinosa, encargado de su marcaje. El que fuera uno de los protagonistas del último ascenso a Primera del Sporting sufrió como pocas veces se le ha visto en El Molinón.

No se verá pasado mañana en Montilivi el mismo sistema que empleó el Girona en la primera vuelta si Francisco, entrenador de los catalanes, mantiene el plan de las últimas jornadas. El equipo mudó a defensa de cinco –tres centrales y dos carrileros- a principios de marzo, en el partido en el que recibió al Almería, contra el que perdió. A pesar de que no se sumó, el esquema continuó, abriendo una racha de once partidos en los que han ganado siete (Las Palmas, Albacete, Ponferradina, Zaragoza, Oviedo, Tenerife y Logroñés), empatado dos (Lugo y Sabadell) y perdido otros dos (Almería y Rayo). En las últimas cuatro jornadas, en concreto, solo saben ganar.

El exrojiblanco Bernardo lleva varias semanas a la espera de volver a entrar en el once. Se lesionó en un gemelo a principios del mes pasado y, tras recuperarse, no ha vuelto a ser titular. Bueno, Juanpe y el juvenil Arnau serán probablemente los centrales a los que probablemente se tendrá que medir Uros en busca de volver a ser Djuka.