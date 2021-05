Aitor: “No sé qué me pasa, el gol no está conmigo”

Aitor García se mostró ayer especialmente apesadumbrado tras la derrota en Girona, donde dispuso de la mejor ocasión para el Sporting, con un balón que se estrelló en el larguero. “La tuvimos y no la metimos”, se lamentó el delantero onubense. “Este año no sé que me pasa, el gol no está conmigo. Pasa todo lo que tiene que pasar para que no entre”, ahondó García, “espero que todo esto que me está pasando pueda verse reflejado en un gol o algo bonito”. Así, aunque se mostró “dolido por la derrota” porque “merecimos el empate, pero en cuanto entre al vestuario, a levantar el ánimo y pensar ya en el jueves, no podemos venirnos abajo, tenemos que sacar los tres puntos, no podemos fallar, los de abajo vienen apretando. Dependemos de nosotros, el equipo está a tope”.

Por otra parte, Mariño aseguró que “es una derrota dura, hicimos méritos para empatar, pero luchamos hasta el final y nos vaciamos”, incidiendo en que “dependemos de nosotros mismos porque nos lo hemos ganado en el campo y vamos a pelear hasta el final, si hacemos las cosas bien, competimos, jugamos y luchamos como estamos haciendo lo vamos a conseguir”. Empezando por el jueves, donde “tenemos que comérnoslos (a Las Palmas) y ganar, porque tenemos un premio muy grande a falta de pocos partidos”.