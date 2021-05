630.000 kilómetros en los 18 años como conductor del autocar del Sporting: Raúl Otero busca ruta hacia Primera

Calcula haber hecho 630.000 kilómetros en los 18 años sumados como conductor del autocar del Sporting. Raúl Otero Delgado (Turón, 2-5-1961) ha sido durante todo este tiempo “uno más del equipo”. No hay mejor definición posible. Chófer rojiblanco en el camino y la celebración de los dos últimos ascensos, en cada trayecto por toda España ha sido confidente de directivos, técnicos y jugadores. “Lo mejor es oír, ver y callar”, sentencia antes de mostrar su optimismo con el conjunto de Gallego. “Yo iría preparando el autobús descapotable, los veo muy enchufaos”, afirma en referencia al vehículo empleado en las celebraciones rojiblancas.

Empezó conduciendo camiones, pero sus padres insistieron en que se presentara a las pruebas de Alsa. Le cambió la vida. “Debuté con el autocar del primer equipo en un derbi, en el Tartiere”, recuerda Raúl sobre aquel trayecto en el que empezó todo. Los rojiblancos cayeron aquel 18 de mayo de 2003 (2-1), pero en la memoria perdura la inesperada cercanía del genio, Quini. “Estuvo muy cariñoso, muy pendiente. Creo que lo de continuar tanto tiempo como chófer fue mucho gracias a él. Nos llevábamos muy bien”, asegura. Con la bendición de El Brujo y el peaje de ser una de las muchas víctimas de sus bromas, “como esconderme las llaves del autocar o directamente cogerlas para movérmelo de sitio sin que me enterase”, la llegada de Preciado acabó de convertirle en “uno más de la familia”.

“Alfredo (García Amado) y Vega-Arango también me cuidaron mucho. Vega-Arango hasta consiguió que la Policía de Madrid me quitara una multa por aparcar junto al Calderón mientras descargábamos la ropa. Entre él y (Enrique) Cerezo, aquello quedó en nada. ¡Menos mal!”, rememora.

“En el primer ascenso utilizamos dos autocares descapotables para la celebración. Uno fue para el filial, que subió el mismo día a Segunda B, y lo trajimos nosotros (la empresa Alsa) desde Santander. El otro hubo que contratarlo a otra empresa, en Madrid. Era el bus turístico de allí, el único con dos plantas”, detalla Raúl. Los dos se rotularon para la ocasión y aguardaron las horas previas “guardadinos en Porceyo, por si al final no se subía y había que deshacerlo todo”. Salieron a la calle. Y de qué forma. “Me tocó abrir la comitiva llevando el bus del filial. Esa vez no nos quedó zona por recorrer en Gijón. Paré frente a mi portal (calle Brasil, La Calzada), me bajé con la Policía mirando pensando que pasaba algo, y le dije a Manolo (Preciado): ‘Mira pa’ arriba y saluda a mi suegra y a la mi muyer. Él se partía de risa. Mi padre (Paco, ya fallecido) acompañó el trayecto andando sin yo saberlo. Lo encontré en tres barrios diferentes. Fue mundial”, explica.

El otro ascenso, el de 2015, fue más corto en cuanto al recorrido de la fiesta, pero igualmente intenso. “Subimos en el Villamarín y volví con el equipo en avión. A la llegada, me dejaron el autocar aparcado fuera, en el aeropuerto. Nada más aterrizar, me vino un Guardia Civil de frente. De mirarlo preocupado pasé a escuchar que venía a darme las llaves. Tuvo que acompañarme. Aquello estaba tan hasta arriba de gente, que casi no pudimos abrir puertas y maleteros. Todos te llamaban, todos te paraban. De locura”, recuerda. Ese día se usó el bus habitual para traer a Gijón al equipo. Al día siguiente fue la fiesta oficial, la del descapotable. “Ése se rotuló a la carrera. No se esperaba que subiéramos aquel día”, confiesa Raúl.

“Rulo” lleva unos meses de baja por temas de salud relacionados con el covid-19. “Pero toy bien, ¡eh!”, tranquiliza. Antes, en sus 18 años dedicados al primer equipo, 30 si se tiene en cuenta “servicios discrecionales con la cantera”, sólo un infarto le había apartado del día a día en Mareo. Lamenta que todavía “no haya podido montar en el autocar a Gallego”, pero se prepara para poder hacerlo la próxima temporada. Y espera que sea en Primera. “No soy de los pesimistas por lo de Girona. Veo bien al equipo de cara a este tramo final. Pueden conseguirlo”, insiste mientras calienta motores para disfrutar de otro ascenso.