“Si ganamos todo, estamos en promoción, la situación es privilegiada”

Ve al equipo a tope en lo anímico, pero no tanto en lo físico. David Gallego, entrenador del Sporting, lamenta que el equipo solo haya tenido tres días para preparar el trascendental duelo ante la Unión Deportiva Las Palmas de cara a la lucha por el play-off. “Otros equipos han tenido cinco días, pero los que deciden lo han querido así”, desliza el técnico rojiblanco. Con Marc Valiente como la única alta de las cuatro en la enfermería y Guille Rosas “ya al cien por cien”, el catalán reconoce que le agradaría que el sportinguismo se movilizara para arropar al equipo a su llegada a El Molinón antes de un choque tan importante. “Es un plus para el jugador cuando ve el cariño de la gente. Nos vendría bien”, subraya.

Partidos en tres días. “El equipo está como debe de estar. Para mí no se agradecen semanas tan cortas, porque las necesitamos largas para trabajar y recuperar bien. Los que deciden, dedicente esto: que haya un equipo que tenga cinco días para preparar un partido y nosotros, tres... Está montado así y no vamos a buscar ninguna excusa. A nivel emocional, el equipo está al cien por cien. A nivel físico, estaremos muy bien”.

Valiente, único regreso. “Cumic, Víctor (Campuzano) y Pablo (García) no están. Marc teníamos la duda, pero está más cercano de volver. Recuperamos ya al cien por cien a Guille. Los otros no podemos contar con ellos”.

Esperar, a pesar de perder. “¿Jugar pronto tras derrota? No. Hubiéramos preferido tener una semana de entrenamiento y preparación. ¿Lo anímico? La plantilla está al 2.000 en cuanto al estado emocional. Nos hubiera gustado tener más tiempo para preparar el partido ante Las Palmas. Ya no puede ser, así que a intentar hacer un partido muy complicado al rival”.

Visión sobre el final. “¿Puestos muy abiertos? Puede ser. Estamos todos muy juntos y quedan pocos puntos. Más allá de eso, no me preocupa nada más. Nada me va a dar más que pensar que Las Palmas. Ya pensaremos en Fuenlabrada y Almería y en qué situación estamos. Estamos enfocados en hacer un gran partido y ganar a Las Palmas”.

No habla del VAR. “Me ocupa lo que podamos hacer nosotros. Nosotros hacemos nuestro trabajo y los demás hacen el suyo. Dije -tras el partido ante el Girona- que hubo una acción que acabó en gol y no fue mano. Tienen en el derecho de equivocarse, como se equivoca un jugado o me equivoco yo. Creo honestamente en las personas y en su trabajo y solo me ocupo de lo que depende de mí. No puedo estar pendiente del resto de cosas que suceden”.

Mensaje a la afición. “No tengo que pedirles nada porque lo están dando todo. Nos da mucha pena no haber podido disfrutar con ellos de esta temporada que ha sido tan regular. La gente está al cien por cien con el equipo. Lo noto en la calle. Lo único que pido es que si tenemos la suerte de pasar a la fase 1, y el día del Almería estén, que si ese día caben 5.000 personas en el campo, parezca que haya 30.000. Que todo ese día valga por todo el tiempo que no han estado. Competimos por este escudo y queremos que se sientan identificados con este equipo hasta el final de temporada. No vamos a desistir. Quedan pocos puntos y estamos en una situación privilegiada. Si ganamos, vamos a estar en promoción de ascenso”.

No habla de finales. “Para mí no hay tres finales. No lo planteamos así. Hay un partido, que es el de Las Palmas. A partir de ahí, a ser un equipo reconocible. No pierdo tiempo en ello en lo demás. Vamos a centrar toda la energía en Las Palmas”.

Desconfía de los salvados. “Me lo espero todo en estas últimas jornadas. Estamos en un mundo profesional. Un jugador tiene que darlo todo por su club. No concibo que no te juegues nada. No te puedes dejar a nivel competitivo. Van a ser todos equipos muy difíciles de batir”.

No cambiará esquema. “No he planteado nada de eso. No nos ha ido tan mal hasta ahora, no vamos a ir ahora con inventos”.

Mejor con recibimiento. “Todo ayuda. Cuando tú ves el calor de tu gente, eso ayuda y mucho. Aunque no estén, sabemos que están. Yo lo percibo, y así lo siento, pero el jugador cuando ve el cariño de la gente, es un plus y vendría bien, evidentemente”.