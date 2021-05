La euforia de la plantilla del Sporting tras la victoria frente a Las Palmas: “Que sí, que vamos a Primera”

El vestuario rojiblanco pasó ayer de las dudas de la primera parte, con caras largas, a la confianza total tras acabar el partido. “Que sí, que vamos a Primera”, se escuchó a los jugadores sportinguistas al subirse al autobús del equipo, tras vencer a Las Palmas por 1-0 en El Molinón. Unas horas antes, ese mismo autobús había sido recibido por medio centenar de aficionados gijoneses que alentaron al equipo con sus cánticos y sus gritos de ánimo.

“De este barco no se baja nadie, ni Chanquete”, remarcaba Jon Eder minutos antes de que llegara el autobús del Sporting a El Molinón. El joven aficionado, junto con un grupo de amigos, fueron quienes más animaron a los jugadores a su desembarco en el municipal gijonés, con gritos alentando el ascenso. “Nos jugamos todo, es el partido más importante del año”, aseguraba a su lado Aimar García, que dejó claro que “tenemos que salir a ganar, a por los tres puntos”. El grupo de amigos abundó que “solemos venir a los recibimientos, pero hoy (por ayer) venimos todos juntos, porque es más necesario que nunca”. Aunque el equipo encadene una mala racha, ellos tienen claro que “siempre confiamos en meternos en play-off y subir”. Además, rememoraba García, “el último partido en Liga con público fue contra Las Palmas”, el pasado año, con lo que “esperamos poder volver pronto al estadio”. También lo creen así Daniel Domínguez y Andrés Álvarez, que viajaron desde Corvera a Gijón para recibir a su equipo. “Venimos porque el partido es fundamental”, incidían: “Si no ganas hoy, estás fuera de la promoción. Es el encuentro más importante de lo que va de año”. No obstante, los jóvenes aficionados rojiblancos dejaron claro que “confiamos en la victoria y en entrar en el play-off”, aun cuando “en los últimos partidos teníamos que haber sacado bastantes más puntos”. Una mala racha que se explica, a su parecer, en la “falta de gol del equipo”.

“Tenemos que ganar los dos partidos que quedan en casa como sea”, convergen Fernando Bautista y Rubén Menéndez, “este partido es clave en el aspecto anímico, si ganas te da un chute de moral para lo que queda, pero si pierdes te hundes”. Sin embargo, aseguraban que “confiamos en clasificarnos para el play-off, porque dependemos de nosotros mismos” y no pierden la ilusión de poder pisar El Molinón esta temporada.