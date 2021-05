Gallego: “No espero un regalo de nadie, la clave es ganar nuestros partidos”

Con el pitido final, el banquillo del Sporting estalló con gestos de alegría, celebrando la importantísima victoria rojiblanca frente a Las Palmas de cara a su clasificación para el play-off. Gallego, su segundo Toni Clavero y el preparador físico Eduardo Domínguez alzaron los brazos al cielo. “Era un partido fundamental, era imprescindible ganar”, incidió Gallego, que dejó claro que “espero que haya otra victoria que sea aún más celebrada”.

El técnico sportinguista valoró que “seguimos dependiendo de nosotros mismos” para clasificarse para el play-off, con lo que “la clave es ir a Fuenlabrada y ganar y luego veremos qué necesitamos contra el Almería”, ya que “no espero un regalo de nadie, si ganamos no tenemos que mirar a nadie”. Por ello, “el partido del Fuenlabrada será el más importante porque es el siguiente y ya no queda margen”. Gallego alabó de su equipo que “hizo un esfuerzo terrible, sabiendo las circunstancias emocionales”, con lo que “podemos jugar mejor, pero no puedo recriminar nada al equipo, con ellos al fin de mundo”. Así mismo, concedió que la mala imagen del equipo en la primera parte se debió a “un tema emocional”.

Todo cambió en la segunda mitad, con la entrada de Nacho Méndez y Pablo Pérez. “Necesitábamos piernas, y los dos nos dieron muchísimo, entraron metidísimos al partido”, explicó Gallego, que aseguró que sustituyó a Manu García porque “lo vi muy fatigado. Es un jugador determinante, de Primera División, pero no tiene que jugar los 90 minutos por llamarse Manu”. Igualmente, aplaudió a Djuka, que volvió a reencontrarse con el gol. “Sirvió para ganar y le va a venir bien a él y al equipo”, subrayó.

Respecto a la última acción del partido, con el portero de Las Palmas subiendo a rematar el córner aun cuando los canarios no se jugaban nada, Gallego aseveró que “me quito el sombrero con su profesionalidad, es lo que queremos todos. En otra posición me gustaría que se comportaran así, porque todo vuelve. Ojalá todos compitan así, engrandece nuestro deporte”. Y sentenció que “queda un partido menos y nadie nos va a quitar la ilusión de estar con grandes transatlánticos pelando el ascenso”.