Javi Fuego abrió hoy la puerta a una posible renovación con el Sporting. El veterano centrocampista, criado en las categorías inferiores rojiblancas, y que termina contrato al final de la presente temporada, aseguró que "sería un orgullo seguir vistiendo la camiseta de mi corazón dos décadas después" de su debut como rojiblanco.

Valoración del partido frente a Las Palmas. Muy felices, era un partido muy importante para nosotros viendo como se está apretando la zona alta de la clasificación. Son encuentros en los que estas obligado a ganar y esa ansiedad te juega malas pasadas. En la primera parte estuvimos ansiosos, con algún desajuste, pero es de alabar la reacción del equipo después del descanso. Todos aportaron muchísimo, especialmente los cambios. Tanto Nacho como Pablo tuvieron una actitud buenísima al entrar al campo, cambiaron el partido. Son tres puntos más, seguimos en la pelea, que es lo que queremos, y seguimos demostrando que somos un equipo compacto que va a dar guerra.

Nivel de sufrimiento. Tengo voz todavía. Lo viví como futbolista, como aficionado. Lo paso bastante mal fuera del campo, me pasa siempre y mucho más aquí en el Sporting. Soy bastante pesado tanto en entrenamientos como cuando estoy jugando. Lo vivo intensamente, puede ser una forma más de ayudar a mis compañeros donde me toque. Está siendo una temporada muy buena a nivel colectivo y particular. Me estoy quitando la espina del año pasado, que esperaba haber dado un rendimiento más alto. Venía de un año complicado, con una enfermedad atípica que me lastró un poco y por eso el año pasado no di el rendimiento que esperaba. Es quitarme un peso de encima, pero no ha acabado aquí. Sigo siendo ambicioso, sigo queriendo jugar y ayudar al equipo y espero que queden más de dos partidos.

¿Cómo está el equipo? Muy bien. Con la ilusión a tope, dentro de los equipos que estamos ahí somos los que menos presión por plantilla y presupuesto tenemos que tener. Pero somos los que más ambición tenemos. Tenemos gente joven que quiere hacerse un hueco en esto del fútbol y los veteranos tenemos muchísimas ganas de llevar al Sporting a donde se merece. Tenemos un partido muy complicado contra el Fuenlabrada, pero vamos con todas las garantías de poder hacerlo bien. Queda una semifinal y una final para lograr el objetivo que todos los sportinguistas queremos. Todo pasa por el lunes, pero veo al equipo realmente bien. Todos los equipos tenemos momentos de ansiedad dentro del partido y lo importante es sobreponerse a eso, y ayer el equipo lo hizo muy bien.

Renovación. Es una respuesta que no me corresponde a mí. Todo el mundo sabe cuál es mi deseo, llevo muchísimos años aquí, debuté hace 19 años, para mí sería un orgullo seguir vistiendo la camiseta de mi corazón dos décadas después. Pero no estamos para temas personales ahora, porque desviarían el foco de lo primordial, lo que queremos todos, que es meternos en play-off. Soy un privilegiado porque lo puedo vivir como aficionado y como deportista, en primera persona, y me centro en dar el mejor rendimiento.

Calculadora. Nosotros no miramos a otros, nos miramos a nosotros. Sabemos que si ganamos los dos partidos, estamos dentro. Y ese tiene que ser nuestro objetivo. Vamos a centrarnos en Fuenlabrada, a preparar bien el partido como hicimos todo el año. Soy optimista, veo bien al equipo. Somos un conjunto sólido, al que cuesta crear ocasiones. Vamos a seguir en la misma línea, con nuestro ADN, y ya se verá. Pero soy optimista.

Rival más fuerte. Veo muchísima igualdad. No sé si el Girona será capaz de ganarlo todo. Veo al Leganés fuerte también, el Almería está flaqueando un poco pero tiene una plantilla espectacular. Y el Rayo va a estar ahí hsta el final. Pero confío mucho en nosotros y solo miro hacia nosotros. Todo lo que sea hacer cuentas nos va a llevar a despistarnos. Tenemos que centrarnos en el partido del Fuenlabrada, que es vital, y veremos lo que necesitamos en la última jornada. Ya veremos en el play-off qué equipos nos tocan y cómo llegan. Pero no vale de nada hacer cuentas a dos semanas vistas si el lunes no hacemos nuestro trabajo, que es ir a por los tres puntos con todo.

Sello de Mareo. En momentos puntuales, complicados, en la historia del club, Mareo se ha reivindicado. Esta temporada hay una base muy importante de jugadores que se crio aquí. Y eso es fundamental, pensando también en el futuro del club. Los mejores años han sido con base de jugadores de Mareo y pensando al futuro me encantaría que volviera a ser así. Hay gente de la casa que quiere hacerse un hueco en el fútbol profesional y qué mejor que en el equipo de tu vida y en Primera. A ambición e ilusión no puede ganarnos nadie, quizá sí en presupuesto y plantilla.

Manu García. Felicitarle, su convocatoria supone que está haciendo las cosas bien aquí. Es una faena, porque supone perder a un jugador importante y un jugador más donde elegir. No me parece adecuado que se solapen dos competiciones, pero mi opinión no tiene ningún peso. Las cosas son así, no las podemos cambiar y hay que afrontarlas como viene. Confiemos en que no sean los últimos partidos de Manu esta temporada y que pueda volver a jugar después.

Vuelta del público. Ojalá. Me gustaría que no fuera definitivo, ganar en Fuenlabrada y que tuviéramos un poco más de tranquilidad. Pero me encantaría tener público en la grada, volver a disfrutar de la afición, volver a sentir su calor. En el partido de Copa del Rey contra el Betis eran 300 y ya se notaban. 5.000 no es lo que nos gustaría, porque seguro que El Molinón estaría a reventar, pero ojalá que se pueda, por el bien de ellos, el nuestro y el de la situación pandémica porque indicaría que todo va mejor.