Javi Fuego abre la puerta a renovar: “Todo el mundo sabe cuál es mi deseo”

Fuego se siente como “un privilegiado” vistiendo la camiseta del Sporting, ya que puede vivir una situación tan ilusionante como la actual “como aficionado y como deportista, en primera persona, con lo que me centro en dar el mejor rendimiento”. Un ejemplo de ello fue el pasado jueves, contra Las Palmas, en El Molinón, que comenzó en la grada, como suplente, viviendo intensamente el partido. “Lo paso bastante mal fuera del campo, me pasa siempre y mucho más aquí en el Sporting”, explicó el poleso. “Lo vivo intensamente, puede ser una forma más de ayudar a mis compañeros donde me toque”, prosiguió. Sobre todo, en una campaña como la actual, que “está siendo muy buena a nivel colectivo y particular. Me estoy quitando la espina del año pasado, cuando esperaba haber dado un rendimiento más alto. Es quitarme un peso de encima, pero no ha acabado aquí. Sigo siendo ambicioso, sigo queriendo jugar y ayudar al equipo y espero que queden más de dos partidos”.

Sobre todo porque, enfatiza, “el equipo está muy bien, con la ilusión a tope, somos lo que menos presión tenemos por plantilla y presupuesto, pero somos los que más ambición tenemos, porque tenemos gente joven que quiere hacerse un hueco en el fútbol profesional y los veteranos tenemos muchísimas ganas de llevar al Sporting a donde se merece”, asumiendo que el equipo tiene por delante “una semifinal y una final para lograr el objetivo que todos los sportinguistas queremos”.

Y, para ello, “todo pasa por el lunes”, por ganar al Fuenlabrada, “nosotros no miramos a otros, nos miramos a nosotros. Sabemos que si ganamos los dos partidos, estamos dentro. Y ese tiene que ser nuestro objetivo”. Una meta que, además, se puede lograr con jugadores de la casa. “En momentos puntuales, complicados, en la historia del club, Mareo se ha reivindicado”, analizó Javi Fuego, “esta temporada hay una base muy importante de jugadores que se crió aquí. Y eso es fundamental, pensando también en el futuro del club. Los mejores años han sido con base de jugadores de Mareo y pensando al futuro me encantaría que volviera a ser así. Hay gente de la casa que quiere hacerse un hueco en el fútbol profesional y qué mejor que en el equipo de tu vida y en Primera. En presupuesto y plantilla nos pueden ganar, pero a ambición e ilusión no puede ganarnos nadie”.

Esas ganas pueden traducirse, sin embargo, en ansiedad, como en la primera parte frente a Las Palmas. “Son encuentros en los que estás obligado a ganar y esa ansiedad te juega malas pasadas. Pero es de alabar la reacción del equipo después del descanso. Todos aportaron muchísimo, especialmente los cambios. Son tres puntos más, seguimos en la pelea, que es lo que queremos, y seguimos demostrando que somos un equipo compacto que va a dar guerra”.