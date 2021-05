Campuzano recupera la sonrisa

Víctor Campuzano ha recuperado la sonrisa. El atacante catalán parece estar cada vez más cerca de reaparecer tras la lesión en el bíceps femoral que sufrió frente al Oviedo, en El Molinón, hace un mes y una semana. Una motivación que se refleja en la cara del jugador sportinguista, el único fichaje en el pasado mercado invernal del Sporting.

Así se le pudo ver en la sesión de entrenamiento celebrada ayer en Mareo, donde Campuzano no dejó de reírse y hacer bromas durante los ejercicios, llegando a abrazarse a compañeros como Pedro Díaz. No se descarta que Campuzano pueda entrar hoy en la lista de convocados para enfrentarse mañana al Fuenlabrada, aunque lo más normal es que no esté en la citación.