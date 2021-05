“Elopi” quiere repetir su vídeo con un nuevo ascenso

“No pude disfrutar de uno de los días más felices por su culpa”, recuerda ahora el padre de Elopi, conocido como “El Mariscal” entre la parroquia rojiblanca, “solo recuerdo lo mal que lo pasé porque no había forma de calmarlo, estaba fuera de sí”. Y eso que ni padre ni hijo se enteraron hasta tiempo después de los últimos segundos que tuvieron que jugarse en Montilivi, tras suspenderse el partido. “Si nos llegamos a enterar, la palmamos”, confiesa Mario González que remarca que es sportinguista “desde que tengo uso de razón”, desde que en la escuela de La Nueva, cerca de Ciaño, llegara un profesor de Gijón y del Sporting y convirtiera a todos sus alumnos al sportinguismo. Un sentimiento que heredó su hijo.

“Fue una agonía”, rememora Elopi, que planeó viajar a Sevilla a ver el encuentro contra el Betis, pero no pudo por motivos laborales. También pensó en ir a Gijón a seguir el partido, pero desechó la idea ya que su novia tenía que estudiar. Al final, vivió el encuentro en su cuarto, haciendo un directo para sus seguidores. Un vídeo que está marcado con tinta indeleble en la memoria rojiblanca. Y en la suya propia, por todo lo que supuso.

“Gracias a ese vídeo, pude acabar charlando y grabando con David Villa, que para mí fue lo máximo”, explica ahora “Elopi”. A raíz de ese directo, su popularidad subió exponencialmente. De contar con un puñado de seguidores y apenas “media docena” de espectadores en sus directos a tener más de 100.000 suscriptores en su canal de Youtube y contar con un millar de fieles seguidores en cada vídeo. “Iba a El Molinón y la gente me paraba para hacerse fotos conmigo”, resume el joven aficionado. La popularidad le hizo también cambiar de trabajo, de una fábrica de aluminio a una empresa especializada en el mundo digital y el fútbol. E incluso proyectar un viaje por toda España siguiendo al Sporting, que se tuvo que suspender a causa de la pandemia, pero que confía en retomar.

“Soy optimista, si seguimos ahí después de este tramo tan malo, confío en entrar en play-off y ascender”, sentencia “Elopi”, “contra los de arriba lo venimos haciendo bien, así que yo creo que tenemos opciones, hay que seguir confiando y apoyando” para así poder repetir el vídeo del ascenso. Más precavido se muestra su padre. “Yo me quedo con aquel Sporting de Abelardo, me transmitía mucho más, era un grupo de amigos desde pequeños, estaba mucho más ilusionado”, explica Mario González, que, no obstante, concede que “el objetivo era la permanencia, pero ahora estamos ilusionados con el play-off”.