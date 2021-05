David Gallego aseguró esta mañana que "quedando dos semanas, jugándonos lo que nos jugamos y dependiendo de nosotros, no me entra en la cabeza que podamos ser negativos y pesimistas", sobre todo porque "lo tenemos muy fácil para entrar al play-off: ganar al Fuenlabrada y al Almería".

Fallecimiento de Francesc Arnau. Lamentamos su pérdida. Queríamos transmitir nuestro más sentido pésame a la familia, los amigos, todos los clubes en los que ha estado y al Oviedo. Les deseamos toda la fuerza del mundo en estos momentos tan duros y difícil.

Campuzano y Cumic. Están al 100% para jugar, pero no noventa minutos.

Cómo llega el equipo físicamente. He visto muy bien al equipo. El último entrenamiento es en el que mejor hemos estado. Al equipo se le ve con muchísima ilusión y con chispa, con un índice de acierto muy grande, muy ilusionados. Donde no llegan las piernas ahora, llega la cabeza. Es tanto lo que nos jugamos, y tan bonito, que vamos a sacar fuerzas de donde sea. El equipo me transmite mucho, lo veo muy bien.

Gestión de la ansiedad. Queremos ser nosotros. Hemos llegado aquí por méritos propios, por comportarnos de una manera determinada, y eso es lo que queremos hacer. No hemos trabajado nada en concreto, sabemos que dependemos de nosotros, que es un partido muy importante e ilusionante. La mochila está llena de ilusión por conseguir algo muy bonito e importante para nosotros, para la entidad y los aficionados, no de presión ni ansiedad. Vamos a plantearlo como siempre, tenemos una forma de jugar que no va a cambiar. Es nuestro ADN, nuestro modelo y nuestra idea, solo introducimos matices respecto al rival.

Fuenlabrada. Todos los equipos se juegan algo, otra cosa es que los puntos luego sean determinantes en una clasificación. Todo el mundo quiere ganar, competir. Todo el mundo lucha por un escudo, por unos compañeros, por un club que le paga, por una afición que hay detrás. Es un equipo muy intenso, que transita muy bien, con mucha velocidad arriba y que es muy agresivo, no te deja respiro, presiona mucho. Tiene talento ofensivo y el juego directo lo domina muy bien. Tenemos que estar atentos a eso, aunque luego igual se nos va el partido por otra cosa.

Horario unificado. Nosotros tenemos que estar pendientes de lo que depende de nosotros, y luego ya me dirán cómo queda el rival. No tenemos que desviar la atención. Claro que va a llegar la información, pero no voy a estar continuamente pendiente.

Manu García. No parar la competición en Segunda División devalúa la competición. La convocatoria de Manu es algo muy gratificante. Sabemos que nuestra selección es de las más potentes de Europa y, por tanto, a nivel mundial y es muy gratificante. Es una baja importante, pero no me voy a lamentar, saldrá otro compañero y lo supliremos con él.

Posibilidad de clasificación matemática para el play-off. Si nosotros ganamos y el Rayo pierde, es seguro. Pero no pienso en si el Rayo va a ganar o no, yo pienso en nosotros y sé que si ganamos al Fuenlabrada y al Almería estamos dentro. Eso es lo que me mantiene ilusionado y ocupado. Si en el proceso pasan cosas que reducen la cantidad de puntos que tenemos que conseguir, bienvenido sea, pero no me ocupo, no pienso en eso. Lo tenemos tan fácil: ganar al Fuenlabrada y al Almería. Es la suerte que tenemos, porque nos la hemos ganado, algo habremos hecho bien.

Apoyo afición. Lo que me transmite es agradecimiento, que están a muerte con el equipo y se sienten muy identificados. Veo a un equipo muy ilusionado y convencido de lo que está haciendo. Somos conscientes de lo que cuesta ganar un punto, y llevamos un montón. Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Quedando dos semanas, jugándonos lo que nos jugamos y dependiendo de nosotros, no me entra en la cabeza que podamos ser negativos y pesimistas. Soy muy optimista, ambicioso y estoy muy ilusionado, porque hemos competido todos los partidos durante todo el año.