Las renovaciones, el primer problema de Javi Rico en el Sporting de cara a la próxima temporada

Unas palabras que no fueron, ni mucho menos, elegidas al azar. Javi Fuego, jugador veterano y bien aconsejado por su entorno, pone así el balón en el tejado de los dirigentes sportinguistas, que hasta el momento no habían hecho ademán de presentarle una oferta de renovación de cara a la próxima temporada. “Si Mahoma no va a la montaña, la montaña tendrá que ir a Mahoma”, pensaría el centrocampista poleso, el primero en descubrir sus cartas. “Todo el mundo sabe cuál es mi deseo”, explicitó Javi Fuego en rueda de prensa, “sería un orgullo seguir vistiendo la camiseta del club de mi corazón dos décadas después de debutar”.

Ahora ha de ser Javi Rico quien dé el siguiente paso, ofreciéndole una oferta de renovación. Una propuesta que, no obstante, tendrá que esperar, al menos hasta conocer en qué categoría jugará el Sporting el próximo año para saber así de qué margen económico dispone la secretaría técnica rojiblanca, toda vez que el de Fuego es uno de los contratos más altos de la plantilla.

Otro de los sueldos más costosos es el de Carlos Carmona. Todo parece indicar que el centrocampista balear no seguirá en el Sporting el próximo curso, tras finalizar su contrato. Desde su entorno siempre se insistió en recordar los esfuerzos, deportivos y económicos, que el veterano atacante había realizado por seguir en el equipo tras su descenso a Segunda División, rebajándose el sueldo y cerrando puertas a ofertas de fuera. Una circunstancia que no termina de convencer a los dirigentes rojiblancos, que dan por terminada su etapa en Gijón.

Como también parece que finalizará la de Cristian Salvador. Su contrato acaba con la presente campaña y el centrocampista habría firmado ya un precontrato con el Huesca de cara a la próxima temporada.