David Gallego: “No me cabe en la cabeza que podamos ser pesimistas”

Gallego, que se mostró muy gesticulador durante el entrenamiento, anda con la mosca detrás de la oreja respecto al negativismo que advierte en el entorno, avivado por la mala racha de resultados que cosechó el equipo en las últimas jornadas. Por eso ayer quiso ser claro. “Soy muy optimista, ambicioso y estoy muy ilusionado, porque hemos competido todos los partidos durante todo el año”, explicó. “Veo a un equipo muy ilusionado y convencido de lo que está haciendo, somos conscientes de lo que cuesta ganar un punto, y llevamos un montón. Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien”, remarcó en una aseveración más dirigida hacia fuera del vestuario que hacia adentro, aunque dejando claro que la afición, cuando le para por la calle, “lo que me transmite es agradecimiento, que están a muerte con el equipo y se sienten muy identificados”.

Pero también tuvo mensajes para adentro, para sus jugadores, a los que ve “con muchísima ilusión y chispa, con un índice de acierto muy grande” en el último entrenamiento de la semana. La gasolina física comienza a agotarse tras un intenso curso, pero el preparador de Suria asegura que “donde no llegan las piernas ahora, llega la cabeza, es tanto lo que nos jugamos, y tan bonito, que vamos a sacar fuerzas de donde sea, el equipo me transmite mucho, lo veo muy bien”.

El entrenador rojiblanco quiso alabar la temporada que está firmando su plantilla. “Hemos llegado aquí por méritos propios, por comportarnos de una manera determinada, y eso es lo que queremos hacer”, subrayó de cara al encuentro frente al Fuenlabrada de hoy, que tildó de “partido muy importante e ilusionante”. Un encuentro al que llegan, reitera, “con la mochila está llena de ilusión por conseguir algo muy bonito e importante para nosotros, para la entidad y los aficionados, no de presión ni ansiedad”. Pero Gallego no se llama a engaño respecto al partido de esta noche. Aunque el Fuenlabrada llega sin jugarse nada en el aspecto clasificatorio, el técnico de Suria no se fía. “Todo el mundo quiere ganar, competir y todo el mundo lucha por un escudo, por unos compañeros, por un club que le paga, por una afición que hay detrás”, aseveró, alabando de su rival que “es un equipo muy intenso, que transita muy bien, con mucha velocidad arriba y que es muy agresivo, no te deja respiro, presiona mucho”, además de llamar la atención sobre el “talento ofensivo” que tienen y lo peligroso de su “juego directo”.

Esta será la primera jornada con horario unificado de las dos que restan. Una circunstancia que irremediablemente hará que, quien más, quien menos, tenga un ojo puesto en otros estadios donde jueguen los rivales directos del Sporting. Gallego no descarta que en el banquillo rojiblanco se pueda ver algún transistor, aunque insiste en que la clave está en que ellos hagan sus deberes. “Tenemos que estar pendientes de lo que depende de nosotros, y luego ya me dirán cómo queda el rival, no tenemos que desviar la atención ni estar continuamente pendientes”, aseguró ayer, subrayando que “no pienso en si el Rayo va a ganar o no, yo pienso en nosotros y sé que si ganamos al Fuenlabrada y al Almería estamos dentro, eso es lo que me mantiene ilusionado y ocupado”, pero reconociendo que “si en el proceso pasan cosas que reducen la cantidad de puntos que tenemos que conseguir, bienvenido sea”. “¡Lo tenemos tan fácil!”, explicitó Gallego, “solo debemos ganar al Fuenlabrada y al Almería, es la suerte que tenemos, porque nos la hemos ganado”.

Además, aseguró que no parar la Liga en Segunda cuando hay jornada internacional como la que hará a Manu García perderse el tramo final de la temporada “devalúa la competición”. No obstante, remarcó que la convocatoria de Manu García con la Rojita “es algo muy gratificante”, aunque “es una baja muy importante”. Gallego también quiso mandar un sentido mensaje de pésame por el fallecimiento del director deportivo del Oviedo Francesc Arnau.