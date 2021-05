El estadio Fernando Torres, territorio por conquistar

Los rojiblancos, entonces entrenados por José Alberto López, no pudieron con el Fuenlabrada, que se llevó los tres puntos merced a los goles de Cristóbal, a punto de cumplirse la hora de juego, y José Fran, un cuarto de hora más tarde, de penalti. Una pena máxima que, se da la circunstancia, no pudo lanzar el especialista del conjunto madrileño, el exsportinguista Hugo Fraile, que estaba siendo atendido fuera del terreno de juego en ese momento y no pudo ingresar de nuevo para ejecutar el lanzamiento desde los once metros.

Los rojiblancos fueron incapaces, durante todo el encuentro, de dominar al conjunto madrileño, netamente superior. Ni siquiera los ánimos de los miles de aficionados rojiblancos que se desplazaron hasta la ciudad madrileña lograron que su equipo pudiera lograr un mejor botín.

Esta es la única derrota del Sporting frente al Fuenlabrada. Los rojiblancos cerraron con victoria los dos partidos celebrados en El Molinón. El del pasado curso, gracias a un golazo de falta directa de Pedro Díaz, que se coló por la escuadra de la portería de Biel Rivas. El de este año, con un doblete de Djuka, que hizo inútil el tanto visitante de Mula, tras recoger el rechace de su propio penalti. Este encuentro será recordado porque tuvo que aplazarse un día –del domingo al lunes– debido al temporal “Filomena” que azotó el pasado mes de enero Madrid y que impidió al conjunto fuenlabreño viajar a Gijón en la fecha estipulada.