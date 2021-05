OPORTUNIDAD Suscríbete ahora a todo el contenido digital de LA NUEVA ESPAÑA por menos de 3 euros al mes

El Sporting no logra ganar al Fuenlabrada y ya no depende de sí mismo para entrar en el play-off Los rojiblancos, obligados a ganar al Almería y que el Rayo no venza al Lugo, que se juega la permanencia