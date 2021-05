El delantero sportinguista Víctor Campuzano remarca que "queda un partido, esto no ha acabado", confiando en las posibilidades del Sporting de meterse en play-off en la última jornada. Además, asegura haberlo pasado "muy mal" las semanas que estuvo lesionado.

Fallo frente al Fuenlabrada. Tuve esa ocasión, intenté hacerlo lo mejor que pude, pero el portero estuve acertado. Te cabreas, porque quieres ayudar al equipo, pero es lo que hay. El partido fue muy igualado, tuvimos muchas ocasiones ambos. Tenemos que hacer bueno este punto, el equipo está concienciado y capacitado para ganar al Almería, estamos trabajando en ello. No podemos desviarnos de nuestro camino: ganar y esperar a ver qué hacen los demás.

¿Cómo te encuentras? Bastante mejor. Quería ayudar cuanto antes al equipo, de la manera que fuera. Estas semanas que me tocó estar fuera han sido duras, porque lo que quieres es ayudar al equipo dentro del campo. Esta racha de lesión tras lesión me dejó apartado. He trabajado para estar disponible cuanto antes, y sigo haciéndolo. Me falta ritmo y algo de confianza, es normal. Pero estoy preparado para lo que venga.

Ascenso. Estamos muy capacitados, todos lo sabemos y somos conscientes de que podemos. Este grupo lleva todo el año trabajando durísimo, se lo merece más que nadie. Tenemos que centrarnos en lo nuestro: ganar este domingo, llevarnos los tres puntos y entrar en play-off.

Lugo. Mis compañeros ya me comentaron que el último ascenso fue in extremis y gracias a esa ayuda del Lugo. Pero creo que nosotros tenemos que centrarnos en lo que podemos hacer nosotros: ganar este domingo, sin darnos por vencidos, sabiendo que tenemos que sumar los tres puntos como sea. Si nos ganan, que sea porque son mejores. El Lugo también se juega la vida, estar en el fútbol profesional, lo van a dar todo.

Vuelta del público a El Molinón. Esta afición ha demostrado que siempre suma y empuja, nos da ese plus. Que pueda asistir, aunque sea un mínimo de gente al estadio siempre va a ser positivo, que nos animen, que puedan estar cerca, que por desgracia no han podido estar durante todo este año y parte del pasado. Deseo que puedan entrar al campo, porque nos llevarán en volandas.

¿Cómo se afronta el partido? Sabemos de la importancia del partido, pero sabemos que estamos capacitados para ganar. Tenemos que centrarnos en el plan de partido y hacer el máximo daño posible al Almería. Hay presión, pero esa presión la tiene que tener el sexto clasificado, el Rayo. Nosotros solo tenemos ilusión.

Presión. La tiene el Rayo. Son ellos los que tienen esa posición y los que más tienen que perder. Nosotros tenemos ilusión por meternos, pero ellos son los que tienen algo que perder, y eso les puede pesar más a ellos que a nosotros.

¿Está listo para ser titular? El no tener esa continuidad esos meses me hace que no tenga el ritmo que tiene otros compañeros. Como he hecho desde que he llegado aquí, estoy a disposición de lo que el cuerpo técnico necesite. Intentaré dar lo máximo para ayudar al equipo, no hay otra.

Lesiones. Me he roto tres veces desde que estoy aquí, y en toda mi carrera me había roto solo un par de veces. Te frustra mucho porque quieres ayudar en el campo y no he podido. Tomamos la decisión de jugar el derbi en conjunto, entre todos, asumiendo el riesgo, tanto yo como el cuerpo técnico y por desgracia nos tocó la peor parte, que fue la recaída. Hemos tenido que remar para volver, trabajando mucho para poder ayudar al equipo en todo lo que sea posible.

Abatidos tras Fuenlabrada. Es normal, tener la oportunidad de depender de ti mismo es lo que todos queremos. Por desgracia no pudimos ganar, pero hicimos un punto que hay que hacer bueno este domingo. No podemos hacer otra cosa que afrontar el último partido con optimismo e ilusión. No podemos dejarnos llevar. Queda un partido, esto no ha acabado. Va a ser un partido muy largo tanto para nosotros como para el Lugo. Tenemos que salir a por todas, que por nosotros no falte, no podemos fallar.