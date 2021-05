El Molinón prepara la vuelta del público para marcar el primero ante el Almería

El Sporting llevaba meses preparando lo que sucederá el domingo. El club habilitará un protocolo similar al desarrollado en Copa ante el Betis, con la diferencia de que ahora se pasará de 300 personas, a cerca de 5.000. Para dar cabida al público se habilitarán todas las zonas del campo, a excepción de la Tribunona, espacio reservado para los jugadores suplentes y auxiliares de uno y otro equipo. También habrá zonas reservadas para los periodistas gráficos en una parte de los fondos norte y sur, como viene haciéndose a lo largo de la temporada. Cada aficionado deberá ceñirse a las normas establecidas en el protocolo.

Estas son algunas de las pautas que hay que seguir: habrá control de temperatura a la entrada del estadio y quien pase de 37,5 no entrará, no habrá bares abiertos aunque se podrá introducir bebidas sin tapón, será obligado el uso de mascarilla, no se permitirá fumar y deberá respetarse la distancia de seguridad de 2 metros, salvo en caso de convivientes. En este último apartado, el Sporting también contempló esta situación en la inscripción de peticiones para intentar ser sensible a la hora de la ubicación. Las entradas no se entregarán en taquilla. El proceso se realizará de manera telemática.

Babin: “Entraremos en play-off, al 100%”