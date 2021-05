Rogelio se jubila

Jorge Fernández del Rosal (Oviedo, 1981) es el nuevo responsable de captación del Sporting. El asturiano, exojeador del Oviedo, llega al conjunto gijonés para dar relevo a Rogelio García, que el próximo mes de julio oficializará su jubilación. “Aquí he pasado los últimos once años de mi vida en un cargo que me siento muy orgulloso de haber ocupado tanto tiempo”, subraya el gijonés. De su mano crecieron en el club futbolistas que ahora están luchando por el ascenso a Primera. Son los casos de Christian Joel, Pedro Díaz o José Gragera.

Jorge del Rosal llega al Sporting como una de las apuestas de Noé Calleja, secretario técnico del club, para impulsar la metodología de trabajo en la cantera, especialmente en lo que conlleva a la incorporación de nuevos jugadores. Rostro conocido en el fútbol regional, se formó como jugador en el Oviedo y estuvo varios años defendiendo la camiseta del Covadonga, donde tras colgar las botas asumió la coordinación deportiva del club.

“Jito”, como es conocido por muchos de los que le han visto crecer deportivamente en el fútbol regional, regresó al Oviedo hace cuatro años. Formado en análisis del juego y scouting, en el club azul desempeñó labores de ojeador, tarea que concluyó a raíz de la llegada de Arnau a la dirección deportiva carbayona, que implicó una renovación en esta parcela. Noé Calleja le seguía la pista para poder sumarle al equipo de trabajo que lidera Javi Rico, director deportivo.

En cuanto a Rogelio García, él ha sido en los últimos años en el fútbol asturiano mucho más que el encargado de fichar futbolistas para las categorías inferiores del Sporting. Entrenador del Montreal, Llanes, Navia, Marino de Luanco, Ceares, Atlético Camocha o Lealtad de Villaviciosa, vivió una primera etapa como técnico de las categorías inferiores del conjunto rojiblanco, al frente del Sporting Atlético. “No es un adiós, es un hasta pronto porque espero que pronto este club vuelva al lugar donde se merece estar. Gracias a todos, de corazón”, asegura el gijonés ante el reto de que los rojiblancos consigan el ascenso a Primera.