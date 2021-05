La previa del Sporting-Almería: ganar al equipo de Rubi y esperar

Ganar y esperar a que el Lugo puntúe en Vallecas. No hay más cálculos para un Sporting que recibe esta noche al Almería (El Molinón, 21.00 horas) con la esperanza de recuperar la sexta plaza y volver a estar dentro de las seis primeras posiciones, lugar que ocupó durante 40 jornadas consecutivas. Gallego recupera a Guille Rosas, mientras que pierde a Manu García, con la sub-21, y a los lesionados Gaspar y Pablo García. Campuzano y Pablo Pérez son las alternativas para completar el ataque.

Vuelve Rubi a El Molinón al frente de un Almería con plaza de promoción asegurada. El entrenador asegura que no hay relajación posible en el bando indálico, que todavía tiene opciones de alcanzar el tercer puesto, la mejor de las situaciones para encarar el play-off (da opción de disputar como local el partido de vuelta de las dos eliminatorias). El Sporting, que ya sabe lo que es ganar a los andaluces esta temporada, debe sellar el mismo resultado para mantener vivas sus opciones.

Las bajas y el escaso fondo de armario rojiblanco dejan pocas variantes para un once titular que ha rotado lo justo en las últimas jornadas. La vuelta de Guille Rosas tras cumplir sanción, junto a la necesidad de ver a un Sporting más incisivo, invita a creer que el gijonés recuperará plaza en el lateral derecho. En cuanto a quién relevará a Manu García, la movilidad de Campuzano podría ser un punto añadido a la candidatura de Pablo Pérez. En defensa, no se descarta que las molestias arrastradas por Borja López puedan volver a abrirle la puerta de la titularidad a Valiente. A la espera de conocer el plan de David Gallego, el posible once del Sporting sería el formado por: Mariño; Guille Rosas, Babin, Borja López, Saúl; Javi Fuego, Gragera; Aitor, Pedro Díaz, Campuzano; y Djuka.

En el aire, el que puede ser el último partido para algunos rojiblancos. Javi Fuego termina contrato y todavía no se ha abordado su renovación, mientras que Carmona y Cristian Salvador, en idéntica situación, tienen pie y medio fuera del club. En cuanto al Almería, Rubi tiene también una baja por la llamada de la sub-21, el defensa Cuenca. Vuelven a estar disponibles Juan Villar y Fran Villalba.