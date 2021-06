El Sporting hace examen en Mareo antes de las vacaciones: caras largas y vuelta el 5 de julio

“Todavía tengo que hablar con el club”, explicó Carlos Carmona sobre si el del domingo fue su último partido como jugador del Sporting. El balear termina contrato, no tiene oferta de renovación y seguirá el mismo camino que Javi Fuego: no volverá a vestir de rojiblanco. A la espera de oficialidad, en las palabras de Carmona se encuentra agradecimiento por tener la oportunidad de que su despedida se pudiera vivir sobre el verde, en el duelo ante el Almería, en el mismo día que el público regresó a las gradas de El Molinón. “El recibimiento que me dio la gente me puso los pelos de punta”, aseguró el capitán de los rojiblancos.

“Es triste no haber conseguido el objetivo, pero siento alegría por cómo me ha tratado la gente estos nueve años”, continuó Carlos Carmona sin descender del coche que le llevó a Mareo y con el que emprendió el viaje de vuelta a casa. La marcha de Carmona, durante nueve temporadas consecutivas jugador de la primera plantilla, cierra una época. Pocos minutos después abandonó las instalaciones rojiblancas otro de los capitanes, Diego Mariño. “Estoy bien”, comentó el vigués, uno de los más afectados por la última derrota y también el que más gestos de ánimo ha recibido en las últimas horas. No quiso hacer más declaraciones.

Babin, un mar de lágrimas en El Molinón tras lo ocurrido en la última jornada, quiso mirar el lado positivo de la situación antes de iniciar sus vacaciones. “El fútbol ha sido muy cruel con nosotros. No nos merecíamos este final. Es muy fastidiado para mí a nivel personal. Los años pasan, no soy un chaval, y me hacía ilusión jugar la promoción con el Sporting. El entrenador nos ha dicho que volveremos más fuertes. Tengo contrato y aquí seguiré. Como dice el entrenador, aquí estoy más feliz que una perdiz. ¿Si sigue el míster? (tiene un año más de contrato) Sí, sí, también”, aseguró.

“No conseguimos el resultado esperado, está claro. Fracasamos en ese partido”, asumió Saúl García, otro de los que pudo vivir ante el Almería su último encuentro como rojiblanco. Cedido por el Alavés, volverá al club vitoriano, ya que su continuidad sólo estaba atada con opción de compra obligatoria en caso de ascenso. “He estado muy contento aquí. Desde que he llegado me he sentido a gusto. Toda la gente se ha sentido identificada. No puede decir ni que sí ni que no en cuanto a posibilidades de seguir en el Sporting. He hablado con Javi Rico. No tenemos ni idea, ni para un lado ni para otro”, explicó el cántabro. En este sentido, quiso añadir que “no tendría problema en seguir aquí, pero no depende de mí ni del Sporting. Hay otro club que es dueño de mis derechos (el Alavés) y no sé qué podrá pasar”.

Semana de reuniones con Javi Rico

Javi Rico, director deportivo del Sporting, inició ayer una ronda de entrevistas con jugadores y cuerpo técnico rojiblanco. El gijonés repetirá el plan que ya desarrolló el pasado verano, en el que mantuvo un encuentro personal con cada miembro de la plantilla para explicar las intenciones del club de cara al futuro. Los contactos se iniciaron ayer en las oficinas del club en Mareo y continuarán a lo largo de la semana. Oficializada la marcha de Javi Fuego y asumida la de Carmona y Cristian Salvador, que también terminan contrato, restan por atar flecos con Valiente o Christian Joel, entre otros, además de posibles ventas.