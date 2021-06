Campuzano: “Termino el año frustrado por no haber ayudado tanto como hubiera querido”

El día después de cumplir 24 años, Víctor Campuzano Bonilla (Barcelona, 1997) fue uno de los más madrugadores en visitar ayer las instalaciones de la Escuela de Fútbol de Mareo para entrevistarse con los responsables de la dirección deportiva rojiblanco. Un paso breve por la ciudad deportiva sportinguista que le sirvió al catalán, único fichaje del mercado invernal para el Sporting y con contrato por cuatro temporadas más, para hacer autocrítica, sabedor de que su incorporación era una de las más determinantes para conseguir el objetivo del play-off. Las continuas lesiones sufridas –tres en el bíceps femoral de ambas piernas– y las recaídas por intentar reducir los plazos de recuperación dejaron bajo mínimos su participación. Pero confía en volver más fuerte el próximo año para ayudar al equipo a lograr, esta vez sí, el objetivo del ascenso, el mismo que mentó en su presentación como rojiblanco.

–¿Qué sabor de boca le deja el final de curso?

–Tenemos ya que desconectar de lo ocurrido, aunque haya sido duro y sea difícil hacerlo. Lo pasado, pasado está. Ahora tenemos que descansar y cargar pilas para volver con mucha fuerza.

–¿Qué deseo le pide a la nueva temporada?

–Sobre todo, que me respeten las lesiones, no como este pasado curso, y poder volver como un avión

–¿Qué balance a nivel personal de la campaña que acaba de terminar?

–Me voy frustrado porque quería ayudar más de lo que al final pude hacer, pero por factores externos no pude. Voy a prepararme lo mejor posible para poder volver mejor que nunca y darlo todo el año que viene para poder luchar por nuestros objetivos.

–Habla de factores externos.

–Creo que, si hubiese estado al 100%, podría haber aportado mucho más. Es así, no puedo esconderlo porque es la realidad. Pero por ciertos factores no he podido. Ahora tengo que reducir esos factores externos de riesgo y llegar lo mejor posible.

–Sus compañeros le han apoyado durante este periodo que ha sido duro para usted.

–Sí. El grupo ha sido genial, me he sentido como en casa desde el primer día y eso es muy complicado que pueda darse. Quiero agradecérselo a todos, como ya lo he hecho en persona estos días. Les deseo a todos lo mejor, se queden aquí o dejen el equipo.

–Ahora hay algunos que se van.

–Sí. Ayer (por el lunes) se hizo oficial la salida de Javi Fuego y pueden darse otras. Quedan muchas cosas por hablar. Hay compañeros que todavía están en un mar de dudas y tienen que hablar todo ello con quien corresponde, con el club.