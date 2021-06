Carmona se despide en Mareo: “Mi futuro se decidirá en los próximos días”

Carlos Carmona asume que no seguirá en el Sporting la próxima temporada tras finalizar este curso su relación contractual con el club, que se extiende a las últimas nueve temporadas. El atacante balear fue uno de los primeros en pasar ayer por la Escuela de Fútbol de Mareo para entrevistarse con el director deportivo rojiblanco, Javi Rico, y el presidente de la entidad, Javier Fernández. Una charla que no cambia el destino del veterano futbolista, que está fuera de Gijón, en contra de lo que él hubiera querido, aunque ya tenía asumido que hace un año que la entidad no contaba con él.

“Mi futuro se decidirá en los próximos días”, aseguró a su salida de Mareo, donde posó para una foto dentro del coche y rehusó hacer más declaraciones. Los gestos, no obstante, denotaban que esa decisión, la de su salida del club rojiblanco, está ya más que tomada. El balear, el jugador que más temporadas consecutivas lleva en el Sporting, un total de nueve, confiaba en que desde el club se hiciera un último esfuerzo, asegurando su continuidad. Un paso al frente desde las oficinas de Mareo que no llegó.

Desde el entorno del futbolista se quiso valorar el esfuerzo que Carmona hizo tras el descenso del Sporting, en la temporada 2016-17. Entonces, Carmona, que venía de firmar dos buenos cursos en la máxima categoría y era uno de los jugadores rojiblancos con más cartel, desechó ofertas de equipos de Primera que le ofrecían un mejor proyecto deportivo y un mejor salario. De hecho, aceptó rebajarse sus honorarios para seguir jugando en el Sporting en Segunda División. Una muestra de su afecto al club, que ha dejado patente en sus nueve temporadas en Gijón.

Un esfuerzo que ahora no se ve recompensado por el Sporting, que no ha presentado si quiera una oferta de renovación al balear, cuyo rendimiento deportivo ha bajado en las últimas campañas, sobre todo en la actual, donde apenas disputó dos decenas de encuentros y no marcó ni un solo tanto por primera vez en sus últimas quince temporadas como futbolista. Sin embargo, Carmona sigue siendo uno de los pesos pesados del vestuario, además del único representante, junto con Pablo Pérez, del último ascenso sportinguista, en el curso 2014-15.

Ahora, desde el entorno del jugador, una vez que se da por segura su marcha, se espera que desde el club se le pueda realizar una despedida a la altura, con algún acto institucional que recuerde su amplia trayectoria en la entidad, evitando así una salida por la puerta de atrás o que pueda sacar a la luz diferencias existentes entre jugador y entidad, como en el caso de Javi Fuego. El poleso se despidió del club el pasado lunes, menos de 24 horas después de concluir la temporada, con una carta y tras meses de diferencias con Javi Rico, director deportivo rojiblanco. No obstante, no se descarta que la despedida que se le pueda brindar a Carmona pueda incluir también al centrocampista poleso.

Con la marcha de ambos veteranos jugadores se cierra un ciclo en el sportinguismo. Entre ambos suman casi medio millar de encuentros con la zamarra rojiblanca: 293 Carmona, vigésimo primer jugador con más partidos como sportinguista, tras superar el domingo a Maceda, y 192 Javi Fuego. Carmona lleva nueve temporadas consecutivas en el Sporting, por las ocho que sumaba el poleso repartidas en sus dos etapas en el club gijonés. Dos estandartes del sportinguismo que ahora dicen adiós a la entidad.