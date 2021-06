"Eres una leyenda del Sporting". Así lo aseguran los excompañeros de Carlos Carmona en la despedida del balear como jugador del Sporting tras nueve temporadas consecutivas en Gijón, en las que sumó 293 encuentros, con 43 goles.

"Carmonilla, ha sido un placer tenerte como compañero", aseguró Rober Canella, jugador del Lugo y futbolista en activo con más partidos como rojiblanco, por delante del propio Carmona. "Tienes que estar orgulloso y salir con la cabeza alta", remarcó el que fuera preparador físico Gerardo Ruiz, "llevas los colores del Sporting en el corazón".

"Eres un gran capitán y lo has dado todo en beneficio del club", valoró Iván Hernández. Otro zaguero, Jorge Meré, aseguró que "ha sido un privilegio jugar contigo". "Ha sido un placer compartir vestuario contigo", explicitó Lora.

"Tienes las puertas del club y de la ciudad abiertas porque te lo has ganado", aseguró el "Pichu" Cuéllar, que alabó que "has hecho historia en el Sporting, donde hemos vivido cosas especiales y únicas". Molinero quiso dar "gracias al fútbol por haberte conocido", valorando que "eres una leyenda rojiblanca". Nacho Cases detalló que "cuando las cosas se ponían difíciles, sabíamos que el balón había que dártelo a ti", queriendo "agradecerte todo lo que has dado al club".