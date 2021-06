El director deportivo del Sporting apuesta por la cantera: Javi Rico mira a Mareo

Así lo confirmó ayer el lateral izquierdo del filial Pablo García. “Estamos negociándolo, pero seguramente tenga ficha del primer equipo el próximo año”, explicó ayer a su salida de Mareo, tras reunirse con la dirección deportiva en el segundo día de reuniones de Javi Rico con los jugadores. El canterano disputó este curso quince encuentros con el primer equipo –entre Liga y Copa del Rey– rindiendo bien en todos ellos.

“Los partidos que jugué vi que competí y estoy capacitado para la categoría”, explicó ayer el lateral izquierdo, “el año que viene toca seguir trabajando y poner las cosas difíciles al míster, demostrándole que puedo jugar”.

Un camino que podrían seguir otros de sus compañeros que también compitieron este año con la primera plantilla. Bogdan ya lo dejó caer el pasado martes a su salida de las instalaciones deportivas rojiblancas, asegurando que las conversaciones para hacerle ficha del primer equipo continuarían durante las próximas fechas.

Desde el entorno de Pelayo Suárez, por su parte, se da por segura la renovación del central de la cantera con el Sporting por dos campañas más, ya con ficha del primer equipo. Una firma que podría cerrarse la próxima semana. A ellos se sumará Gaspar Campos, segundo máximo goleador de la pasada temporada con tres tantos –los mismos que Pedro Díaz– y que renovó con el Sporting hasta el curso 2025.

Más complicado para seguir lo tienen otros jugadores del filial como Mateo Arellano, Zalaya, César García o Berto. Los tres primeros parece que no continuarán en la disciplina rojiblanca, mientras que el último sigue esperando un paso al frente del club, que le diga si cuenta o no para el proyecto de Gallego el próximo curso, cuando tendrá ficha del primer equipo. De no ser así, se le buscará una salida antes de cumplir su último año de contrato como rojiblanco. Además, el Sporting podría hacer efectiva la cláusula para renovar a Marc Valiente, toda vez que el jugador quiere continuar en el club. De no ser así, el Sporting podría tener que afrontar una compensación económica para su marcha.

Más posibles salidas: Christian Joel. Hay varios equipos extranjeros interesados en su contratación. Al interés del Leipzig adelantado por este periódico, se suman otros. El Sporting optará por ejecutar la renovación automática por tres años, aunque sea como un paso previo a su posible venta, que podría dejar alrededor de un millón de euros en las arcas de Mareo. Además, ayer Gragera y Pedro se entrenaron en Mareo. “El equipo tiene una muy buena base, el año que viene iremos a por más”, aseguró el sierense.