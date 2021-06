Renovar gratis el abono, la petición de la afición tras no poder ir al campo

La afición sportinguista no ve con buenos ojos la propuesta que estudia el Sporting de ofrecer varias fórmulas en la campaña de abonados para evitar la devolución del importe íntegro del abono tras no haber podido acudir al estadio de El Molinón en toda la temporada, y que fue adelantada ayer por LA NUEVA ESPAÑA. Los seguidores rojiblancos recuerdan que el pasado año el club se comprometió a reembolsar el coste del abono menos la parte proporcional de los encuentros a los que se pudiera acudir (un 4,76% por partido) y se muestran reacios a aceptar otras fórmulas de compensación.

Aunque los hay que introducen nuevas vías para evitar que el Sporting tenga que devolver casi 3 millones en estos tiempos de crisis: que el club les regale el abono de la próxima campaña o que se abra la opción de poder cambiar ese dinero por acciones del club, lo que obligaría a una ampliación de capital. En la campaña de abonados del pasado año se explicitaba que “se ofrecerán distintas alternativas de compensación, entre ellas la compensación económica”. Este reembolso constituiría la práctica totalidad del dinero presupuestado para abonos, que asciende a 2.900.000 euros, ya que únicamente alrededor de 5.000 personas pudieron acudir a un solo partido este curso.

“Nos remitimos a lo que está escrito: que se hará una devolución económica por cada partido que no hayamos podido disfrutar en el estadio”, zanja Adrián Núñez, presidente de Unipes. No obstante, el peñista explica que “cuando el club presente las alternativas, las valoraremos”. Sin embargo, Núñez asume que “la gente lo que va a pedir es que se les devuelva el dinero, como se prometió”.

Del mismo modo, el presidente de Unipes recuerda cómo desde la entidad, ya el pasado año, se abrió la puerta a cambiar ese dinero por acciones, realizando una ampliación de capital en el club. “Es una idea que barajamos el pasado año, cuando las cantidades que se tenían que devolver eran menores”, puesto que el aficionado había podido disfrutar en El Molinón del grueso de la temporada. Con todo, remarca que “casi todo el mundo tiene en la mente que le puedan regalar el abono del año próximo, ya que no pudieron disfrutar del carné del pasado curso”. Y asevera que “no sé que más alternativas pueden ofrecer”.

“Solo contemplamos dos opciones: que se devuelva el dinero o que se nos entregue esa cantidad en acciones del club”, remarca Diego del Valle, presidente de Tu Fe Nunca Decaiga, que ya realizó esta propuesta el pasado curso. “Es lo más lógico y lo que debería hacerse, ya que los aficionados también están pasando una situación económica complicada y ya hicieron un esfuerzo el pasado año”, explica. Una solución que, dice, sería buena para ambas partes, toda vez que el club “no tendría un problema financiero”, sino que “únicamente la presidencia perdería cuota de poder”.

“No sabemos qué pueden ofrecer para que la gente acepte dejarles el dinero”, ahonda Xuacu Rodríguez, de la peña Sentimiento Rojiblanco. El aficionado pide “que nos den el abono del año próximo, que no sería un regalo, porque ya lo pagamos la temporada pasada sin disfrutarlo”. De hecho, Rodríguez adelanta que “si no hacen eso, van a perder muchos más abonados que el año pasado”. Respecto al cambio por acciones, deja claro que “es algo que deberían proponer, pero lo doy por descartado”.

“La única forma de compensar es que nos den el abono de la temporada que viene, aunque lo veo difícil”, enfatiza Santiago Llera, de la peña Maliayo. El aficionado critica que “el criterio del club es siempre el mismo: no perder dinero. Al final siempre perdemos los mismos: los aficionados”. Así, afea que “miran solo por ellos, no por nosotros”. Por ello, entiende que “no van a proponer la opción de cambiar el abono por acciones, porque quieren seguir teniendo el poder”.

“Todo lo que no sea devolver el dinero a los aficionados es una injusticia”, zanja Roberto Narváez, de la peña La 1905, que no obstante concede que “dar varias opciones a la hora de renovar el abono no es mala idea”. Sin embargo, el aficionado rojiblanco entiende que la única opción factible, en caso de no devolver el importe del carnet, sería “regalar el abono del año próximo”. O, a lo sumo, ejercer una ampliación de capital que “sabemos que no van a aceptar”. Así, remarca, “ofrecer otro año más descuentos en las tiendas o en entradas lo vemos absurdo”.

Así lo entiende también Jesús Ortea, de la peña Veguín. “¿Qué nos van a regalar una camiseta del equipo? No sé qué me pueden ofrecer”, se pregunta. “Tendrían que reembolsar el precio del abono, porque no hemos podido ir a los partidos”, explicita. Lo que tiene claro es que “si no fui al campo, no voy a volver a pagar por el abono”, con lo que “o me devuelven el dinero o me lo regalan”. Aunque deja claro que “lo veo imposible”.

Por su parte, la Federación de Peñas Sportinguistas, presidida por Jorge Guerrero, declinó ayer hacer valoraciones sobre la noticia “hasta no conocer las opciones que plantea el club” en la campaña de abonados.