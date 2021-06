Javi Rico: "Por seis millones no se va a vender a Djuka"

Balance temporada. Balance es positivo, para estar satisfecho y contentos del trabajo de plantilla y cuerpo técnico, Hemos quedado a la orilla, de forma cruel, pero el equipo ha estado fantástico, ha sido una lástima para no lograr el ansiado play-off. Pasó un poco de todo: los demás equipos también juegan, el equipo en la faceta goleadora hemos estado en déficit excepto Djuka y algún error. Mi valoración personal sobre el equipo y cuerpo técnico es francamente buena.

Brote covid. Afecta a cualquier equipo. Afectaron más las secuelas físicas de los futbolistas que a efectos de gestión. El míster lo gestionó porque asó lo pactamos, con todo mi respaldo y apoyo. No quedó al pie de los caballos, tenía respaldo dirección deportiva y club. Las decisiones que tomamos creíamos que eran las más oportunas. Tampoco hay que darle más vueltas. Espero que pase y a pensar en cosas nuevas.

Delanteros. Intentaremos reforzar la faceta ofensiva y jugadores de banda, veremos cómo va el mercado, si hay salidas e intentaremos reforzar ese puesto.

Djuka. No me ha pedido salir, por él seguiría en el Sporting, en Gijón y Asturias toda su vida. Hay ofertas e interés, veremos cómo transcurre el verano, si hay ofertas y la decisión que tomamos. Más interés que una oferta concreta, nada concreto como para decir vamos a negociar. De información, más que decisión. El mercado que satisfaga las pretensiones económicas del Sporting. El jugador también tiene voz y voto. El mercado lo dirá, es un mercado atípico, todos los clubes andan con problemas, pero el precio en el que se venda será el que el Sporting entienda que es el bueno. Por seis millones no se va a vender a Djuka, entendemos que no es el valor de mercado, es imposible contestar a esa pregunta a día de hoy. Intentaremos sacar el mejor precio posible.

Venta. El club, por el tema de la pandemia, ha tenido pérdidas. Poder hacer un gran proyecto y equipo competitivo, va a tener que haber alguna venta, veremos quién, cómo y por qué. Yo no voy a tirar de las orejas a Tebas. Después de dos años de una pandemia y falta de ingresos y pérdidas, solo hay un camino, que es vender. Como otros años anteriores, tiene que haber ventas para cuadrar los números y, a partir de ahí, hacer un equipo competitivo. Para mí no devalúa el producto. Prefiero que solo sea una venta y todo lo demás no se toque. Que esa base de la gente de casa más lo que están sienten de verdad el Sporting, tienen un potencial increíble. Que todos los que son de casa no se toquen, me gustaría. Ese va a ser el futuro del Sporting esté yo aquí o no. A ver si podemos mantenerlo.

Manu García. No valoro ni traspaso ni cesión. Estamos encantados con él, nos encantaríamos que siguiera, que nos ayudara a lograr el ansiado ascenso. Manu espero que quiera tener la misma ilusión que tuvo por venir, que la mantenga, y seguir creciendo todos juntos. ¿Por qué se tiene que traspasar a manu? No voy a hablar de si se tiene que traspasar a Manu o Djuka, quedan tres meses todavía, veremos qué decisiones tomamos. Nadie me ha transmitido a día de hoy que Manu quiera salir. Es un jugador excepcional y que nos hará crecer seguro. No ha llegado nada y nuestra intención es que pueda seguir con nosotros. Estamos encantados con él, es un puntal increíble, nos gustaría que siguiera con nosotros. No nos ha dicho que se quiera ir, a día de hoy nadie ha pedido salir del Sporting. En su día se hizo un esfuerzo porque viniera, estamos encantados con él, me gustaría que siguiera.

David Gallego. No ha llegado interés, estamos encantados de su trabajo. La vuelta es el cuatro y veremos cómo transcurre todo. Hay buena sintonía en todos los sentidos.

Javi Fuego. Él ha decidido voluntariamente poner fin a su trayectoria en el Sporting, solo me queda agradecerle, fue una decisión exclusivamente personal, solo queda respetarla y darle las gracias por su profesionalidad, como a todos los que se han ido. No se puede hacer una oferta de renovación cuando uno personalmente decide que se quiere ir. Desearle la mejor de las suertes. El así lo decide. Respetarlo y agradecerle todo lo que hizo por el Sporting. Tema personal suyo. Los actos son un tema de club y ahí no te puedo decir.

Marc Valiente. Tiene contrato en vigor y Pelayo está prácticamente cerrada la renovación.

Mercado. Es complicado, igual que hace un año, la crisis está haciendo mella. Va a ser muy lento, vamos a tener que tener mucha paciencia. Tendré que hacer más incorporaciones en número que el año pasado, pero el ritmo y la rapidez va a ser muy lento.

Fichajes. Lateral izquierdo, extremos, mediocentro, delantero, cuatro o cinco incorporaciones.

Juego. Me ha gustado siempre el equipo, el Sporting ha sido un equipo que ha dejado muy claro a qué jugaba, siempre muy perfilado el cómo y el por qué. Habrá momentos en los que hayamos estado más brillantes.

Filial. Es un tema que sabíamos el riesgo que podíamos correr por la edad de los jugadores, al convocar 23 futbolistas en primer plantilla siempre prioriza el primer equipo, entrenamientos difíciles al subir y bajar y no es bueno para el filial. No va a haber revolución ninguna, debutaron once juveniles, es un equipo súper joven, vamos a tirar de la gente de casa, aunque se pueden pagar cuotas muy altas, como un descenso. Si el futbolista tiene condiciones, talento y proyección, vamos a mirarle igual en la categoría en que esté. Se descendió con gente de casa, prefiero eso que firmar jugadores de 25 años como otros filiales. No somos un club con recursos económicos para hacer un filial más potente. Se mermó por subir y bajar jugadores, estoy contento con lo que viene por detrás porque es todo de aquí y es lo que voy a priorizar. Todos los jugadores que prevemos van a seguir, no va a salir absolutamente nadie del Sporting. Igual que el Sporting les apoya para jugar, ellos tienen que responder de la misma manera.

César. Tanto él como todos con los que hablé uno por uno, van a seguir en el Sporting.

Ampliación de capital. No soy quién para decirlo, es un tema del presidente y el consejo de administración, no tengo conocimiento.

Tope salarial. Nunca tuve ningún problema a la hora de firmar a un futbolista. El problema es llegar a un acuerdo económico con el jugador, pero nunca tuvimos veto económico. Haremos un buen equipo. ¿Quién te dice a ti que no podemos inscribir o firmar? No necesitamos vender antes que comprar, ya veremos si podemos inscribir o no.

Fichajes hechos. Campuzano ha tenido la desgracia de venir con toda la ilusión del mundo, era el delantero que quería el cuerpo técnico y la dirección deportiva. No tengo ninguna duda de su nivel. Saúl ha dado un rendimiento más que notable. Cumic ha dejado más chispazos que rendimiento.

Cristian Rivera. Es jugador de Las Palmas, tiene dos años más de contrato. No puedo hablar de un jugador con contrato. Interesan los buenos jugadores y es un muy buen jugador.

Saúl García. Es un excelente profesional, va a depender del Alavés, tendremos tiempo de saber qué quiere el Alavés y qué quiere él.

Base de futuro. Todo se puede mejorar, pero el camino es el que quiero, hemos conseguido renovar a una base importante de jugadores: Guille Rosas, Gragera, Pedro. Es un mérito increíble del club, asentar un proyecto teniendo claro cómo queremos crecer, desde la casa, con sentido de pertenencia, intentar que las incorporaciones nos hagan mejores. Se ha sentado una base de futuro.

Porteros. En el mercado están todos los jugadores de este club y de todos. Me planteo que Mariño, porque así me consta, quiere seguir con nosotros sin ningún tipo de dudas, eso fue lo que me dijo, es para estar contentos.

Objetivo: cuando cerremos la plantilla, el uno de septiembre, te lo podré concretar más exactamente. Estando en el Sporting, los objetivos siempre son los máximos, aunque no seamos los que más poder económico tenemos. Los clubes que bajan de primera tienen más ventaja económica.

Álvaro Vázquez y Neftali. Tuvieron un proceso de cesión no todo lo bueno para ellos y nosotros. Neftali principio de acuerdo para no seguir, no hay problema. A Álvaro le transmití que lo mejor es que se busque otro destino porque aquí no cuenta.

Salvador. Ha jugado los minutos que ha considerado el míster, no había ninguna orden para que no jugase porque se iba a ir. Le quiero agradecer su comportamiento ejemplar todo el año, un profesional como la copa de un pino.

Pretemporada. Va a ser toda aquí, no hay mejor sitio que Gijón y Mareo. Amistosos estamos intentando cerrar, cuando tengamos casi todos cerrados, los avisaremos.

Dirección deportiva. Estoy encantado con Noé Calleja y todo el personal que trabaja en la Secretaría técnica haciendo una labor de seguimiento del mercado donde nosotros económicamente podemos acceder, veremos el fruto de trabajo que se ha hecho.