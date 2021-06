Aficionados rojiblancos por el mundo: El Sporting del sol naciente

Distinto caso fue el de Kota Yamamoto, un año menor y también natural de la prefectura de Shiga. El nipón llegó a España en 2019 para integrarse en un grupo de investigación en el laboratorio de química orgánica de la universidad de Oviedo. Allí, sus compañeros le insuflaron el amor por el Sporting. “Un compañero del laboratorio me llevó a El Molinón a ver un partido y desde entonces soy fan del equipo”, resume Yamamoto desde Japón. “El Sporting es parte de mi vida, es mi pasión”, completa Shimada.

A más de 10.000 kilómetros de distancia de Gijón no es fácil seguir el día a día del conjunto rojiblanco, pero Shimada y Yamamoto se las ingenian para poder hacerlo. “Lo sigo en las redes sociales, donde tengo una cuenta de apoyo y no me pierdo ningún partido”, asegura Shimada, uno de los seguidores sportinguistas más famosos de fuera de España. “Sigo los partidos con aplicaciones en tiempo real para saber el resultado y veo los resúmenes”, explica Yamamoto.

Así pudieron estar al tanto de la buena temporada que firmó el conjunto de David Gallego, que no consiguió el premio final del ascenso. “Estoy muy triste por cómo terminó la temporada pasada, confiaba en el ascenso o, al menos, entrar en play-off”, enfatiza Shimada. No obstante, deja claro que “confío al 100% en David Gallego, es un muy buen entrenador”. Para Yamamoto, “el equipo está mejorando mucho, son mucho mejores que cuando yo los conocí hace dos años”. En lo que coinciden a pies juntillas es en la confianza en lograr la ansiada vuelta a Primera División la próxima campaña. “Vamos a lograr el ascenso seguro”, convergen.

Y para ello, tienen clara la fórmula: apostar por los jugadores jóvenes de la casa y, a su vez, reforzar la delantera. “Los jugadores jóvenes seguro que hacen un buen papel”, explica Shimada. “Necesitan más delanteros”, remata Yamamoto. De eso precisamente estuvieron hablando en la cena de esta pasada semana, en la prefectura de Shiga, cerca de Kyoto. “Cenamos sashimi mientras discutíamos la estrategia para la próxima temporada”, explican. De hecho, incluso se aventuraron a hacer el papel de directores deportivos y poner sobre la mesa nombres para posibles incorporaciones, como Christian Rivera y Paulino de la Fuente, en base a los rumores que les llegan. También otros más descabellados, como Borja Garcés, Ander Iturraspe, César Gelabert o incluso la vuelta de Cote.

“Estoy intentando hacer crecer el número de fans del Sporting en Japón utilizando las redes sociales, aunque de momento todavía no somos muchos”, asevera Shimada. “Cada vez hay más aficionados al fútbol, que ya es un deporte de masas, y a LaLiga”, replica. Cuando le preguntan por el Sporting, les habla de exjugadores de la talla de Luis Enrique y David Villa, entrenadores como Marcelino García Toral o incluso futbolistas actuales como Manu García. Así fue como Yamamoto le conoció. “Me hablaron de él y contactamos por redes sociales y empezamos a hablar un montón sobre el Sporting y España”, resume.

“Es necesario hacer que crezcan los fans del Sporting en Japón y, para ello, tendrían que intentar fichar a algún jugador japonés o, al menos, asiático”, apunta Yamamoto, “hay muchos jugadores japoneses que querrían jugar en España, sería un sueño para ellos”. Todo para intentar desbancar al béisbol como el deporte mayoritario en el país nipón, un camino que el fútbol lleva camino de conseguir y, con él, el Sporting, que está conquistando el país del sol naciente.