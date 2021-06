La entrada que más se resiste a los coleccionistas del Sporting: “El partido ante el Turón vale más que el del Calderón”

“Llevo años intentando conseguir esa entrada. Es algo excepcional porque, por aforo, seguramente hubo pocas. Ni siquiera he tenido la oportunidad de ver una. ¿Qué valor tendría en el mercado? No lo sé, pero mucho más que una de las de la final de Copa”, afirma Diego. Aficionado al Sporting desde niño, lo de coleccionar le vino después de aquella 80-81, pero guarda con mimo las localidades “de un año en el que le metimos cinco al Oviedo, todos de Gomes” y un carné de socio, conmemorativo por los 75 años de la fundación del club.

La del duelo ante el Turón no es la única pieza que se le resiste. “El Sporting disputó en Europa 16 partidos y tengo las entradas de 14. Mi gran objetivo es lograr la del Bohemians-Sporting, que la tiene el club en su museo, y la del Steaua-Sporting”, detalla. Entre las últimas adquisiciones de este profesor de acordeón, otra pieza singular. “Tengo un pase de prensa del España-Turquía de 1954 jugado en Roma. Era de desempate y no hubo público. Lo logré a través de un intercambio, pero me sangraron”, concluye, a pesar de todo, con media sonrisa de satisfacción.