Kucharski, la estrella polaca que no brilló en el Sporting: “Volveré a El Molinón para mostrarlo a mis hijos”

“Polonia está pagando el cambio de entrenador en enero. Fue un error del presidente de la Federación. El que está ahora no conoce la calidad y el potencial de los futbolistas”, asegura Kucharski sobre Paulo Sousa. Ve a su país especialmente frágil “en la zona defensiva. Ojalá ganemos, pero creo que es más probable empatar que una victoria”. En todo caso, ve apurado al combinado de Luis Enrique. “España tiene presión añadida tras empatar con Suecia. Además, juega en casa. No lo tendrá fácil porque espero que Polonia juegue mejor que lo que se vio ante Eslovaquia”, sentencia.

El que fuera futbolista del Sporting en la temporada 1997-98 guarda muy buen recuerdo de Gijón pese a que sólo vistió de rojiblanco seis meses. “Tengo pensado volver a El Molinón la próxima temporada para mostrárselo a mis tres hijos. Mi resultado allí en lo deportivo fue malo, pero guardo buenos recuerdos de aquella etapa. La ciudad y cómo vive el fútbol la afición me gustó mucho”, señala.

Kucharski, agente de futbolistas tras colgar las botas, recuerda que ofreció en su día al Sporting fichar a Lewandowski “cuando todavía estaba en un club pequeño, en Polonia”. No pudo ser, pero lanzó la carrera de la estrella de la selección polaca, con el que actualmente vive un tenso enfrentamiento. Tras romperse su relación profesional, Kucharski interpuso una demanda millonaria al futbolista por hacer uso fraudulento, supuestamente, de dinero de la empresa que tenían en común. Poco más tarde, el exjugador del Sporting fue arrestado acusado de un delito de extorsión. “Es un tema político. Fui diputado en el Parlamento de Polonia y siempre me mostré en contra del actual Gobierno, que usa a jugadores como Lewandowski para su propaganda. Por eso personas como yo tenemos ahora problemas. No tengo ninguna duda de que se aclarará todo”, sentencia.