La preparación física no descansa ni en verano: El Sporting se machaca en vacaciones

“Son gente muy profesional y en apenas un mes que tienen de vacaciones no les da tiempo a perder esas capacidades físicas de fuerza o resistencia”, asegura Álvaro Juan, preparador del centro deportivo Equipo, comandado por el segundo entrenador del Sporting B Emi González Nosti, y al que acuden muchos de los jugadores rojiblancos a seguir las pautas marcadas por el club. Es el caso de Mateo Arellano, capitán del filial rojiblanco la pasada temporada y que acaba de desvincularse del club gijonés. “Lo más importante, además de desconectar de todo el trajín de la temporada y la presión de conseguir objetivos, es mantenernos físicamente y no perder el tono físico”, explica el centrocampista. Y a ello añade otro punto fundamental. “Aprovechamos para incidir en esas cuestiones que no puedes hacer en el día a día”, remacha.

Así lo explica también Juan, que pone el foco en cuestiones como los fundamentos de movimiento –equilibrio, control motor, posición–, las capacidades de movimiento –fuerza, resistencia, agilidad– y las especificidades de movimiento, como los apoyos o los cambios de dirección. “Son cuestiones que ayudan al futbolista a ser más eficiente y reducir el riesgo de lesión, pero que en el día a día de la competición no da tiempo a incidir sobre ello”, explica el preparador físico. A ello se suman otras cuestiones básicas, como cuidar la alimentación y el descanso para llegar en las mejores condiciones posibles a la pretemporada.

Uno de los jugadores más activos durante este verano es Campuzano, que al comienzo de sus vacaciones prometió trabajar para reducir las lesiones que le lastraron el pasado curso. “A estos niveles, los jugadores se conocen perfectamente y saben dónde está su límite”, explica Juan. Así lo entiende también Arellano. “Tú sabes cuáles son tus puntos débiles y en qué zonas tienes que trabajar más”, remarca el futbolista. Todo para llegar preparado a la pretemporada, no perder el trabajo realizado durante todo el curso y lograr mantener un buen nivel físico a lo largo de toda la campaña.

Acuerdo con Global College USA

El Centro Deportivo Equipo y Global College USA llegaron a un acuerdo de colaboración para mejorar el rendimiento y la calidad de vida de los deportistas becados en los Estados Unidos. Así, los deportistas que lo soliciten contarán con la mentoría deportivas y el acompañamiento de Emi González Nosti, director del centro deportivo y psicólogo en el Real Sporting de Gijón. Del mismo modo, el centro deportivo se compromete a colaborar en la captación de talento.