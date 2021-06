El Molinón, en anédotas: del “Mono” utillero, al “regalo trampa” de Pacheta

1Mono Burgos, el utillero. “En el aparcamiento de El Molinón vi a un paisano de espaldas, vestido con el chándal del Atleti, junto al autocar del equipo. Se había quedado atrás de la expedición y pensé que estaba esperando o colocando material. Le espeté: ‘¿Perdone, es usted el utillero?’. Se dio la vuelta y me contestó: ‘No, soy el Mono Burgos, ¿no te acordás de mí?’ Acabamos riéndonos los dos y sacándonos una foto juntos”.

2El hombre del hielo. “Ahora el Sporting tiene máquinas de hacer hielo para enfriar bebidas y tratamientos de los jugadores, pero antes se pedía a cafeterías cercanas al campo. Eso provocó que más de una vez viniera alguno con dos bolsas de hielo y la cantinela de: ‘vengo a traer esto urgentemente’. Acabé pillándole porque aquel hielo siempre acababa tirado en los baños”.

3El camillero de Cruz Roja. “Hubo un tiempo en el que aquellos que estuvieran haciendo el servicio militar podían acceder al campo con entrada infantil (la más barata). Esto provocó mucha picaresca. Yo fui militar, conozco bien los uniformes y un día se me presentó uno en uniforme de la Cruz Roja que tenía años y paños. Decía que estaba haciendo la mili allí. Y no lo creerá, ¡traía hasta la camilla!”.

4El ojeador alemán. “Me vino un señor con acento andaluz que traía una invitación para el fondo norte, pero quería pasar a la zona de palcos (Tribunona) presentándose como un ojeador. Tras varias consultas, le remití al lugar que ponía en su entrada. A la media hora me llama un compañero de otra puerta. Tenía ante sí a un señor alemán que decía ser agente de futbolistas. Cuando llegué, adivine quién era el representante germano: sí, el andaluz que antes decía ser ojeador”.

5La falta de luz. “Otra táctica para entrar era la de uno que venía con la funda de la antigua Hidroeléctrica del Cantábrico diciendo: ‘Se ha caído la línea, vengo a arreglar la avería’. Hasta lo pillé un día con una escalera de aluminio para redondear el disfraz. Tienes que reírte”.

6Pacheta y el Oviedo. “Hice amistad con Pacheta, hasta el punto de que un día me dijo que me iba a hacer un regalo. En un partido que vino a El Molinón me trajo una camiseta, ¡pero del Oviedo! Fue un regalo trampa, nunca me la he puesto”.

7Colaborador del Mosad. “Estuve años en el ejército y fue mucho después de dejarlo cuando me tocó colaborar con el Mosad (agencia de inteligencia de Israel). Fue durante el partido que jugó aquí la selección. Los controles que hicieron en los accesos al campo fueron extremadamente exhaustivos”.

8El puro de Tino. “Tino, el panaderu de Deva, un mítico de El Molinón, era muy supersticioso. Un día me regaló un puro y ganamos. Pensó que aquello le había dado suerte al Sporting. Lo tomó por costumbre. Tanto, que acabó haciéndome echar el puro delante de él. Solo diré que no me gusta fumar”.

9Fabes para el Madrid. “Hice amistad con los utilleros del Madrid. Tenían una debilidad cada vez que venían a Asturias: fabes y compango. No hubo año que pasaran en El Molinón sin llevar una bolsada de ello”.

10El peto de Puche. “El fotógrafo Ubaldo Puche estaba en el campo con un peto suyo y no los que entregaba la Liga para ello. No hubo problema hasta que un cuarto árbitro se negó que lo llevara. Hubo que convencerle entre todos de la singularidad de Puche y del valor que le daba a aquel peto, que decía era de un Mundial de hacía muchísimos años. Al final, siguió con el peto con tanta historia como él”.