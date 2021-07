Alfonso, José y Tomás juegan el primer partido de la temporada en El Molinón

Hora y media antes de la apertura, como el tiempo de un partido en El Molinón, Alfonso Fernández, Tomás García y José Álvarez –en este orden– ya tenían sitio asegurado ante la oficina del municipal gijonés. “Gallego es agua bendita”, comenta el primero para abrir el debate y matar el tiempo. No hay dudas entre estos sportinguistas que la línea de la nueva campaña de abonados es la correcta. “Han dado opciones para todo el mundo”, comenta Álvarez. “Me parece bien la decisión. Ahora toca estar con el equipo. Ojalá sea un buen años”, señala Tomás. “Voy a coger la A, me parece la mejor”, añade Alfonso Fernández. La suya fue la opción elegida por sus compañeros a la cola en un primer día en el que sólo se podía renovar bajo esta condición o la denominada “Suma”.

En la tertulia, la voz crítica llega de boca de un socio de honor. “Estos días es difícil hacer propuestas decentes, pero aun así no se hacen bien las cosas”, señala José Luis Fernández. Con más de 50 años de experiencia en El Molinón, demanda algo más en lo institucional y deportivo. “Hice unas peticiones para venir en la Copa y no me atendieron como esperaba. Me quedé sin entrar. Y en cuanto al equipo, no tengo mucha ilusión. Con estampitas no se puede fichar”, comenta, socarrón. En todo caso, su imagen resume la de toda una afición. “Renuevo porque hay que estar en las buenas y en las malas”.