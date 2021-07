Javier Martínez: “Si no llega una oferta interesante por Djuka, se quedará”

“El mercado está muy parado. Estamos en plena Eurocopa. Estamos a la expectativa”. Javier Martínez, vicepresidente del Sporting, pide paciencia para que empiece a tomar forma la plantilla rojiblanca. “La opción de salida de Djuka está encima de la mesa, nadie la oculta. No va a salir de cualquier forma. Si tenemos que perder a un jugador de esa categoría, será por una cantidad por la que, aparte de cuadrar nuestro presupuesto, podamos traer a otros jugadores que cubran la posición de delantero y alguna otra”, detalló el dirigente. “Si no llega una propuesta interesante, no va a salir Djuka y se quedará otro año con nosotros”, apostilló ayer en la presentación de los nuevos abonos.

Objetivo este año. “La última temporada no nos puede dejar eternamente satisfechos. Tenemos que marcarnos objetivos exigentes: estar en los puestos de arriba peleando por el retorno a Primera. Desde hace dos años se han puesto los mimbres para un perfil determinado: apostar por la gente de Mareo y por la vuelta de jugadores”.

El agujero económico. “El club viene de una situación económica complicada respecto a la temporada pasada. Entramos en una temporada que, por la pérdida de ingresos en abonos y la compensación, nos da una prioridad de buscar recursos. La forma de encontrarlos es con la venta de un jugador, pero eso no quiere decir que estemos regalando a nuestros futbolistas para intentar cubrir el presupuesto. No voy a hablar de cantidades sin tener ahora mismo propuestas; es complicado decirlas”.

Posición en el mercado. “El Sporting va a elegir las mejores opciones, pero los tiempos los marca el mercado, no los marca el Sporting. Sería ideal hablar de la continuidad de futbolistas y de la llegada de otros que devuelvan la ilusión, pero la realidad es la que tenemos y los tiempos son los que son”.

La continuidad de Manu. “Nuestra prioridad es que se quede, pero la realidad del futbolista y del mercado es que tendrá alternativas. Los contratos están para cumplirlos y él tiene unos condicionantes que le pueden permitir una salida a cambio de una ampliación de su contrato. Estaríamos encantadísimos de que continuara. En su día se hizo un enorme esfuerzo con la compra del futbolista porque creemos en él. Nuestra intención es que se quede, el mercado y los intereses del futbolista serán los que marquen si se quiere quedar o si se quiere ir”.

Inicio sin fichajes. “La campaña de abonados tiene que empezar ya. No podemos esperar a que venga un futbolista. Tenemos que tener calma. Todos los años al mercado le cuesta arrancar y el Sporting va a tomar las mejores decisiones. No se va a precipitar, ni para la venta, ni para la llegada de futbolistas. Los tiempos los marca el mercado, no el Sporting”.

Proyecto de casa. “Hemos dado paso a renovación de contratos de futbolistas que suben al primer equipo, sin olvidar que tienen que llegar otros jugadores a cubrir puestos que, como vimos el año pasado, no estaban del todo cubiertos. Entre los que vengan y los de casa tenemos que hacer un proyecto ilusionante para que los aficionados renueven su abono. Y así, entre este año y el siguiente, volver a ser uno de los clubes con más socios de Segunda. Pero no sólo por necesidad económica, también por el apoyo que necesita el equipo”.

Agradecimiento a la afición. “La mejor noticia es la vuelta de los espectadores. Este retorno es un aliciente muy importante para los futbolistas y quizá sea el revulsivo que nos faltó el año pasado. No sabemos qué porcentaje definitivo entrará, aunque nos movemos en las cifras en las que habló el presidente de la Liga (70%). Agradezco a los socios su fidelidad. Han tenido un comportamiento extraordinario. Es lo más grande que tenemos. Mi deseo es alcanzar esta temporada 20.000 abonados”.

