Cornud, nuevo fichaje del Oviedo, marca el objetivo azul

Hoy volverá a entrenarse en El Requexón un año y medio después de su salida del Vetusta. Esta vez lo hará como flamante jugador de los mayores y con la vitola de ser el primer fichaje de la etapa de Rubén Reyes como director deportivo. “Había escuchado el interés del Oviedo y lo hablé con mi agente. Luego tuve una videollamada con Rubén Reyes, me presentó el proyecto del Oviedo y me gustó. Me dijo que yo le gustaba, que me había visto en el Sabadell. Quiere hacer algo interesante”, dijo el lateral izquierdo francés, de 24 años.

El futbolista admitió que haber jugado en el filial influyó en su decisión de aceptar la oferta azul. “Es un paso adelante en mi carrera. Sé la exigencia que tiene el club porque ya estuve en el filial, siempre hay responsabilidad y estoy dispuesto a darlo todo para triunfar en el primer equipo del Oviedo. Estar en el Vetusta ha influido mucho, porque cuando conoces el club ayuda”, indicó.

Cornud llega al Oviedo para disputarle el puesto a Mossa en el lateral izquierdo. Su relación calidad precio ha sido el factor decisivo para que el club pensase en repescarlo. Él insistió ayer en que el trabajo será su mejor arma, aunque también se mostró ambicioso sobre el objetivo del equipo. “El objetivo es estar lo más arriba posible, pero eso hay que trabajarlo y depende de muchas cosas. Yo estoy aquí para trabajar”, afirmó el jugador galo. Cornud, lateral con alma de extremo, habló también sobre sus condiciones futbolísticas y explicó que la temporada pasada mejoró mucho sus registros defensivos. En el equipo catalán jugó de carrilero.